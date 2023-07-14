https://sputniknews.com.tr/20230714/disisleri-bakani-fidan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-telefonda-gorustu-1073530852.html
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:04+0300
2023-07-14T11:04+0300
2023-07-14T11:04+0300
dünya
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
hakan fidan
görüşme
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, hakan fidan, görüşme
jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, hakan fidan, görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.