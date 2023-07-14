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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ASEAN toplantısı kapsamında Cakarta'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T12:04+0300
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Cakarta’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında bugün (14 Temmuz) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alınmıştır."
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abd, türkiye, asean, antony blinken, hakan fidan

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

12:04 14.07.2023
© Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ASEAN toplantısı kapsamında Cakarta'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Cakarta’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında bugün (14 Temmuz) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alınmıştır."
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