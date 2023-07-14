https://sputniknews.com.tr/20230714/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1073534709.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ASEAN toplantısı kapsamında Cakarta'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T12:04+0300

2023-07-14T12:04+0300

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dünya

abd

türkiye

asean

antony blinken

hakan fidan

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Cakarta’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında bugün (14 Temmuz) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alınmıştır."

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abd, türkiye, asean, antony blinken, hakan fidan