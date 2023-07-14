https://sputniknews.com.tr/20230714/depremzedeleri-konteyner-satma-vaadiyle-dolandiran-14-kisi-tutuklandi-1073557201.html

Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 14 kişi tutuklandı

Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 14 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 3 ilde, internetten konteyner ve prefabrik ev satışı ilanıyla çoğunluğu depremzede olan vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 18... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T22:14+0300

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2023-07-14T22:14+0300

türkiye

aydın

aydın cumhuriyet başsavcılığı

konteyner

soruşturma

depremzede

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen konteyner dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın, Denizli ve İzmir'de gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli de tutuklandı.Ne olmuştu?Aydın, Denizli ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.Şüphelilerin, İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket aracılığıyla sosyal medya ve internet üzerinden sahte konteyner ve prefabrik ev satışı ilanı paylaştığı, mağdurlardan banka hesapları üzerinden para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenmiş, dolandırılan kişilerin çoğunun depremzede olduğu öğrenilmişti.

türkiye

aydın

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aydın, aydın cumhuriyet başsavcılığı, konteyner, soruşturma, depremzede