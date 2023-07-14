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Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 14 kişi tutuklandı
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 14 kişi tutuklandı
Aydın merkezli 3 ilde, internetten konteyner ve prefabrik ev satışı ilanıyla çoğunluğu depremzede olan vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 18... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
aydın cumhuriyet başsavcılığı
konteyner
soruşturma
depremzede
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen konteyner dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın, Denizli ve İzmir'de gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli de tutuklandı.Ne olmuştu?Aydın, Denizli ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.Şüphelilerin, İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket aracılığıyla sosyal medya ve internet üzerinden sahte konteyner ve prefabrik ev satışı ilanı paylaştığı, mağdurlardan banka hesapları üzerinden para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenmiş, dolandırılan kişilerin çoğunun depremzede olduğu öğrenilmişti.
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aydın, aydın cumhuriyet başsavcılığı, konteyner, soruşturma, depremzede

Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 14 kişi tutuklandı

22:14 14.07.2023
© İHA / UĞUR ESERAydın'ın İncirliova ilçesinde kurulan paravan şirket ile 125 depremzede vatandaşları konteyner, prefabrik ev satışı gibi sahte ilanlarla dolandıran şebeke çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kurulan paravan şirket ile 125 depremzede vatandaşları konteyner, prefabrik ev satışı gibi sahte ilanlarla dolandıran şebeke çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© İHA / UĞUR ESER
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Aydın merkezli 3 ilde, internetten konteyner ve prefabrik ev satışı ilanıyla çoğunluğu depremzede olan vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen konteyner dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın, Denizli ve İzmir'de gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli de tutuklandı.
Ne olmuştu?
Aydın, Denizli ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.
Şüphelilerin, İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket aracılığıyla sosyal medya ve internet üzerinden sahte konteyner ve prefabrik ev satışı ilanı paylaştığı, mağdurlardan banka hesapları üzerinden para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenmiş, dolandırılan kişilerin çoğunun depremzede olduğu öğrenilmişti.
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