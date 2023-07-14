https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdoganin-katilimiyla-suudi-arabistan-katar-ve-baede-is-forumlari-duzenlenecek-1073546358.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenlenecek
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş forumu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T16:55+0300
2023-07-14T16:55+0300
2023-07-14T16:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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DEİK'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz." denildi.Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogan-sayin-putinle-karadeniz-tahil-koridorunun-uzatilmasi-konusunda-hemfikiriz-1073543671.html
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenlenecek
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş forumu düzenleneceğini bildirdi.
DEİK'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz." denildi.
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirileceği bildirildi.