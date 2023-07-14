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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayınladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T09:21+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
menzil
menzil cemaati
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Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı ve gazetelere verdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."
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recep tayyip erdoğan, menzil, menzil cemaati
recep tayyip erdoğan, menzil, menzil cemaati

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı

09:21 14.07.2023
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı ve gazetelere verdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."
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