https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogandan-menzil-lideri-icin-taziye-mesaji-1073528550.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayınladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T09:21+0300

2023-07-14T09:21+0300

2023-07-14T09:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

menzil

menzil cemaati

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Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı ve gazetelere verdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

türkiye

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recep tayyip erdoğan, menzil, menzil cemaati