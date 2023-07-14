https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-muhammed-siya-es-sudani-ile-telefonla-gorustu-1073558622.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T23:18+0300
2023-07-14T23:18+0300
2023-07-14T23:18+0300
türkiye
irak
ortadoğu
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan
muhammed şiya es-sudani
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."
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irak, ortadoğu, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani
irak, ortadoğu, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."