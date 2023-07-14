https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-muhammed-siya-es-sudani-ile-telefonla-gorustu-1073558622.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T23:18+0300

2023-07-14T23:18+0300

2023-07-14T23:18+0300

türkiye

irak

ortadoğu

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

muhammed şiya es-sudani

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."

türkiye

irak

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irak, ortadoğu, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani