https://sputniknews.com.tr/20230714/cinde-bir-kadin-ulkeye-sutyeninin-icinde-canli-yilan-sokmaya-calisirken-yakalandi-1073543550.html

Sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışan kadın yakalandı

Sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışan kadın yakalandı

Çin'de bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan sokmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T15:24+0300

2023-07-14T15:24+0300

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yılan

gümrük

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Çin'in Şenze bölgesindeki Futian limanında bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışırken yakalandı. South China Morning Post'un haberine göre kadın, canlı yılanlar çoraplara sararak kaçırmak istedi. Kadının girişimi, görevlilerin vücut şeklinin garipliğini fark etmesi üzerine başarısızlkla sonuçlandı. Gümrük görevlileri, kadının hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklamadı, ancak yılanların güvenli bir şekilde hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildiğini belirtti.'Kırmızı sıçan yılanları' olarak da adlandırılan mısır yılanları, yumuşak karakterleri ve parlak renkleri ile tanınıyor ve Çinli hayvanseverler arasında popülaritesinin arttığı belirtiliyor.Çin'in gümrük düzenlemelerine göre, istilacı türlerin girişini ve hastalık bulaşmasını önlemek için herhangi bir hayvanın karantina incelemelerinden geçmeden yurt dışından ülkeye girişi yasak.

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