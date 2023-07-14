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Sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışan kadın yakalandı
Sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışan kadın yakalandı
Çin'de bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan sokmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T15:24+0300
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Çin'in Şenze bölgesindeki Futian limanında bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışırken yakalandı. South China Morning Post'un haberine göre kadın, canlı yılanlar çoraplara sararak kaçırmak istedi. Kadının girişimi, görevlilerin vücut şeklinin garipliğini fark etmesi üzerine başarısızlkla sonuçlandı. Gümrük görevlileri, kadının hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklamadı, ancak yılanların güvenli bir şekilde hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildiğini belirtti.'Kırmızı sıçan yılanları' olarak da adlandırılan mısır yılanları, yumuşak karakterleri ve parlak renkleri ile tanınıyor ve Çinli hayvanseverler arasında popülaritesinin arttığı belirtiliyor.Çin'in gümrük düzenlemelerine göre, istilacı türlerin girişini ve hastalık bulaşmasını önlemek için herhangi bir hayvanın karantina incelemelerinden geçmeden yurt dışından ülkeye girişi yasak.
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çin, yılan, gümrük
çin, yılan, gümrük

Sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışan kadın yakalandı

15:24 14.07.2023 (güncellendi: 15:39 14.07.2023)
© AA'Aşığım' dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor
'Aşığım' dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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Çin'de bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan sokmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı.
Çin'in Şenze bölgesindeki Futian limanında bir kadın, sütyeninin içinde canlı yılan kaçırmaya çalışırken yakalandı.
South China Morning Post'un haberine göre kadın, canlı yılanlar çoraplara sararak kaçırmak istedi.
Kadının girişimi, görevlilerin vücut şeklinin garipliğini fark etmesi üzerine başarısızlkla sonuçlandı.
Gümrük görevlileri, kadının hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıklamadı, ancak yılanların güvenli bir şekilde hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildiğini belirtti.
'Kırmızı sıçan yılanları' olarak da adlandırılan mısır yılanları, yumuşak karakterleri ve parlak renkleri ile tanınıyor ve Çinli hayvanseverler arasında popülaritesinin arttığı belirtiliyor.
Çin'in gümrük düzenlemelerine göre, istilacı türlerin girişini ve hastalık bulaşmasını önlemek için herhangi bir hayvanın karantina incelemelerinden geçmeden yurt dışından ülkeye girişi yasak.
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