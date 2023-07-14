https://sputniknews.com.tr/20230714/cin-kuran-i-kerime-yonelik-saldirilari-siddetle-kinadi-1073537259.html
Çin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadı
Çin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadı
Çin, son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:04+0300
2023-07-14T13:04+0300
2023-07-14T13:04+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin acil özel oturumunda tartışılan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı hakkında konuştu.Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Vang, 'sözde ifade özgürlüğünün' uygarlıklar arasında çatışma çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.Vang, BM İnsan Hakları Konseyi'nin acil oturumunu desteklediklerini ve farklı din ile inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek 'İslamofobinin her türlüsüne karşı olduklarını' vurguladı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) çağrısıyla yapılan acil özel oturumda, İİT'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşülmüştü.Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve 'dine yönelik nefret' olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapılan tasarı 47 üyeli konseyin oyuna sunulmuştu. Kınama kararı 28 'evet' oyuna karşı 12 'hayır' oyuyla alınırken, 7 ülke çekimser kalmıştı.47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyinde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.
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çin, çin halk cumhuriyeti, kuran, kuran-ı kerim
çin, çin halk cumhuriyeti, kuran, kuran-ı kerim
Çin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadı
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Çin, son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin acil özel oturumunda tartışılan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı hakkında konuştu.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Vang, 'sözde ifade özgürlüğünün' uygarlıklar arasında çatışma çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.
Vang, BM İnsan Hakları Konseyi'nin acil oturumunu desteklediklerini ve farklı din ile inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek 'İslamofobinin her türlüsüne karşı olduklarını' vurguladı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) çağrısıyla yapılan acil özel oturumda, İİT'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşülmüştü.
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve 'dine yönelik nefret' olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapılan tasarı 47 üyeli konseyin oyuna sunulmuştu. Kınama kararı 28 'evet' oyuna karşı 12 'hayır' oyuyla alınırken, 7 ülke çekimser kalmıştı.
47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyinde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.
Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.