https://sputniknews.com.tr/20230714/chpli-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-beni-partiden-atacaklarmis-19unda-istifa-edecegim-1073534808.html

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan: Beni partiden atacaklarmış, 19'unda istifa edeceğim

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan: Beni partiden atacaklarmış, 19'unda istifa edeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi konusunda pek çok kez çağrı yapan ve CHP Genel Merkezi önüne Adalet ve Değişim yürüyüşü düzenleyen Bolu Belediye... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T12:20+0300

2023-07-14T12:20+0300

2023-07-14T12:24+0300

politika

tanju özcan

cumhuriyet halk partisi (chp)

istifa

kemal kılıçdaroğlu

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3 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü dün CHP Genel Merkezi önünde sonlandıran, koltuk fırlatarak yaptığı konuşmada sarf ettiği "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" sözleri siyaset gündemine oturan Tanju Özcan, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.Fatih Altaylı'nın "Mücadeleniz haklı ama yönteminiz sizi haksız gibi gösteriyor. Biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu’nu mazlum haline getirmemeniz lazımdı" sözleri üzerine, “Haklısınız abarttım. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim" diyen Özcan, şöyle konuştu:"Partiye gönül verenleri saymıyorum. Onlar zaten benimle aynı fikirde ama pek çok parti yöneticisi, il başkanı hatta belediye başkanı haklı olduğumu söylüyor ama bunu açıkça yapmaya çekiniyorlar.Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim."

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tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, kemal kılıçdaroğlu