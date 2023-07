https://sputniknews.com.tr/20230714/chp-sozcusu-oztrak-can-atalay-serbest-birakilmalidir-1073554099.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Can Atalay serbest bırakılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bu yapılan sadece Can Atalay'ın değil, ona... 14.07.2023

2023-07-14T20:54+0300

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, ekonominin büyük bir istikrarsızlığa sürüklendiğini savundu.Merkez Bankasının tabela faizlerini artırmasına göz yumulduğunu ama kimsenin akılcı politikalara dönüleceğine ikna edilemediğini vurgulayan Öztrak, "Erdoğan, kendi yanlışlarının sonucunda, millete içirmesi gereken acı ilacı, mart ayında yapılacak seçimlere kadar dış borçla erteleyebilme hedefinden uzaklaştıkça uzaklaştı, millete yüklenmeye başladı" ifadesini kullandı.Torba yasayla, ÖTV, KDV, gelir ve kurumlar vergilerinin artırıldığını belirten Öztrak, "Milletin sırtına 1 trilyon 150 milyar lira vergi yüklendi. Alınan vergilerin üçte ikisi tüketim vergisi. Yani dar ve sabit gelirli vatandaşların üzerinde kalacak olan vergiler. Hükümet fiyatını belirlediği mal ve hizmetlere de zam üstüne zam yapıyor" diye konuştu.Geçen ay yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bu ay da yüzde 9,5'lik bir zam daha geldiğine dikkati çeken Öztrak, çiğ süt fiyatlarına yüzde 35 zam geldiğini, bunun önümüzdeki günlerde market raflarındaki ürünlere de yansıyacağını belirtti."Enflasyon son aylarda baz etkisiyle bir miktar düştü" diyen Öztrak, bu etkinin önümüzdeki aydan itibaren Türk lirasının değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle enflasyonun yeniden hızlanacağı şeklinde görüleceğini iddia etti.'Vatandaşa çay kaşığıyla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar'"Tek haneli enflasyon" söylemini "masal" olarak niteleyen Öztrak, "Enflasyon cephesinde yılın ikinci yarısında işlerin hiç kolay olmayacağı ayan beyan ortada. Vatandaşa çay kaşığıyla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar" dedi.İşsizliğin halen can yaktığını, ekonominin yavaşladığını, konut satışlarının haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 düştüğünü aktaran Öztrak, konut satışlarında temmuz 2021'den bu yana en sert düşüşün gerçekleştiğini, sanayi üretiminin de yıllık olarak bakıldığında son 7 ayın 5'inde gerilediğini söyledi.Öztrak, cari açığın ekim 2021'den bugüne her ay arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:Öztrak'tan ekonomi programı eleştirisiFaik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'daki programdan dönüşünde, "Ekonomi programımızı, tavizsiz uygulayacağız" ifadesini kullandığını, ortada açıklanmış bir programın ise olmadığını savundu."Zam çok, vergi çok, yoksulluk çok, açlık çok. Program da huzur da yok. Tek bildikleri hep zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak. Millete ekonomik soykırım uygulamak" ifadelerini kullanan Öztrak, şöyle konuştu:Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:İsveç'in NATO üyeliği konusuna ilişkin değerlendirmeCHP'li Öztrak, İsveç'in NATO üyeliği görüşmeleri konusunda izlenen politikaya ilişkin de eleştirilerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce İsveç'e, Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade ettiği için NATO konusunda olumsuz cevap verdiğini söyleyen Öztrak, daha sonra ise İsveç'in NATO üyeliğine "onay verdiğini" ifade etti.Daha önce TBMM'nin onayladığı İstanbul Sözleşmesi'nden Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin çekildiğini belirten Öztrak, "İsveç'in NATO üyeliği konusunda ise 'yetki Türkiye Büyük Millet Meclisinde" dediğini aktardı.Bu süreçte Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yeniden gündeme geldiğini söyleyen Öztrak, r" ifadelerini kullandı.'Şu kararlarını tanımadığınız Anayasa Mahkemesi, Zimbabve'nin Anayasa Mahkemesi mi?'Faik Öztrak, "Erdoğan döneminde cari açık ve bütçe açığının yanında Türkiye'nin en önemli açıklarından biri de itibar açığı oldu" diye konuştu.Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 15, yolsuzluk algı endeksinde 20, dünya mutluluk endeksinde 43, insani özgürlük endeksinde 46 sıra gerilediğini ifade eden Öztrak, "Erdoğan bunların hiçbirini yapmadı. Hukuk devletini bitirdi. Bu ülkede artık hakimler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları, Yargıtay dava daireleri, Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımıyor. Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamayan, kamuoyundaki tartışmalı pek çok davayı imza eden hakim, Adalet Bakan Yardımcısı yapılıyor. Soruyoruz, şu kararlarını tanımadığınız Anayasa Mahkemesi, Zimbabve'nin Anayasa Mahkemesi mi?" ifadelerini kullandı.TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası kapsamında tutukluluğuna yapılan tahliye talebi reddedilen Can Atalay konusunda da değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Milletin iradesi göz göre göre, aslında birbirini dengelemesi gereken, üç ayrı kuvvetten biri olan yargı tarafından gasp ediliyor. TBMM Başkanı da bunu seyretti. Biz buradan bir kere daha tekrarlıyoruz, Can Atalay serbest bırakılmalıdır. Bu yapılan sadece Can Atalay'ın değil, ona oy vererek Meclis'e gönderen tüm vatandaşlarımıza, milletin iradesine saygısızlıktır" diye konuştu.İsveç'in NATO üyeliğinin önü açılırken İsveç mahkemelerinin terör suçlamasıyla iadesi talep edilen 2 kişiye ilişkin talebi reddettiğini söyleyen Öztrak, "Öyle görünüyor ki siz bu NATO toplantısında hiçbir şeyi kabul ettirememişsiniz. Ama onların dayattığı ne varsa kabul etmek zorunda kalmışsınız. Yönetiminizin itibar açığını artırdıkça artırmışsınız. Borç alanın, emir aldığını göstermişsiniz." dedi.'Emeklilerimiz, Erdoğan'ın ekonomik soykırımının kurbanı olacak'Öztrak, hükümetin emekli aylıklarında adaletsizliği gidermek için kademeli artış sözü verdiğini ancak bu söylemlerin samimiyetsiz çıktığını savundu."Emeklilerin sadece bir kısmına verilen zam da hükümetin getirdiği vergilerle, yapılan zamlarla, değer kaybeden Türk lirasıyla, yıl sonuna kadar misliyle geri alınacak." ifadesinin kullanan Öztrak, "Zam almayan emeklilerimiz de daha fazla ezilecek. Emeklilerimiz, Erdoğan'ın ekonomik soykırımının kurbanı olacak" görüşünü dile getirdi.'Yerel seçimde arkamızdaki desteği 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız'Hükümetin 8 ay sonra yapılacak seçimlere kadar ekonomik durum konuşulmasın diye elinden geleni yaptığını söyleyen Öztrak, ilk hedefin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve oy veren 25,5 milyon insan olduğunu söyledi."Hükümetin planı, yaşam biçimi farklılıkları üzerinden milleti ayrıştırarak, bölerek, ekonomik soykırımı unutturmak, aradan sıyrılmak. Bunun için de yerel seçimlere kadar elinden geleni yapacağını görüyoruz" diye konuşan Öztrak, yerel seçimlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:- İmamoğlu'na açılan davaCHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava hatırlatılan Öztrak, bunun bir kumpas davası olduğunu söyledi. Toplantının videolarının bulunduğunu belirten Öztrak, İmamoğlu'nun ortalığı sakinleştirmeye çalıştığını ve eleştiri mahiyetindeki sözlerinin hakaret içermediğini söyledi.Can Atalay'ın tahliye isteminin reddi konusunda gelen bir soru üzerine ise Öztrak, "Millet iradesine yapılan bu suikaste karşı her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Daha iki gün önce Genel Başkanımız, il başkanımız ve genel başkan yardımcılarımızla kendisini cezaevinde ziyaret etti. Millet iradesine kasteden bu yargı kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın da bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

