https://sputniknews.com.tr/20230714/bm-bu-yil-akdenizi-gecmeye-calisirken-289-cocuk-oldu-1073547132.html

BM: Bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken 289 çocuk öldü

BM: Bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken 289 çocuk öldü

BM çocuk ajansı, bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken 289 çocuğun öldüğünü açıkladı. BM ayrıca, bu rakamın 2022'nin ilk altı ayında kaydedilenin iki katına... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T17:08+0300

2023-07-14T17:08+0300

2023-07-14T17:25+0300

dünya

bm

bm çocuklara yardım fonu (unicef)

unicef

çocuk

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, 2023'ün ilk yarısında Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya geçmeye çalışırken yaklaşık 289 çocuğun öldüğünün bilindiğini söyledi. BM çocuk ajansı UNICEF'in göç ve yerinden edilme konusundaki küresel lideri Verena Knaus, Orta Akdeniz'deki birçok gemi enkazından sağ kurtulan çıkmadığı veya kayıt altına alınmadığı için gerçek rakamların muhtemelen daha yüksek olabileceğini söyledi:"Bu yılın ilk altı ayında, 11 bin 600 çocuğun geçiş yaptığını tahmin ediyoruz. 2022'nin aynı dönemindeki sayının neredeyse iki katı."UNICEF ayrıca, 2023'ün ilk üç ayında yaklaşık 3 bin 300 çocuğun (Avrupa'ya Orta Akdeniz yolundan gelen tüm çocukların yüzde 71'i) refakatsiz veya ailelerinden ayrı düşmüş olarak kaydedildiğini söyledi.Knaus ayrıca, "Bu çocukların yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekiyor. Dünya liderleri, taziyelerin ötesine geçerek, etkili çözümler bulmak için kararlı arayışlara giderek, çocukların hayatlarının yadsınamaz değerini göstermek için acilen harekete geçmelidir" dedi.

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bm, bm çocuklara yardım fonu (unicef), unicef, çocuk