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Biden yönetimi 39 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu silecek
Biden yönetimi 39 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu silecek
ABD Eğitim Bakanlığı tarafından tamamı 39 milyar dolar tutarındaki 804 bin kişinin öğrenci kredi borcunun otomatik olarak silineceği açıklandı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD'de Joe Biden yönetimi, 39 milyar dolar tutarındaki öğrenci kredi borcunu sileceğini duyurdu.Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biden - (Kamala) Harris yönetimi, toplamda 3.4 milyondan fazla borçlu için 116.6 milyar dolardan fazla öğrenci kredisi affını onayladı" ifadelerine yer verildi.Yönetimin bu adımı, iki hafta önce Anayasa Mahkemesi'nin Biden'ın geçen yıl çıkardığı 430 milyar dolarlık öğrenci borçlarının silinmesi ya da azaltılmasına yönelik affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.Mahkeme, hükümetin 43 milyon kişiyi ilgilendiren af kararını 3'e karşı 6 oyla bozmuştu.Biden, kararın yanlış olduğuna inandığını söylemiş, mahkemenin 'anayasayı yanlış yorumladığı' değerlendirmesinde bulunmuştu.Öğrenci kredisi geri ödemeleri ve afABD Başkanı Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.Ancak Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesi'nin engeline takılmıştı.Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'ın öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, 'Kongre'nin yasama gücünün anayasaya aykırı kullanımı' olduğuna hükmetmişti.Biden yönetimi, 2003'te Kongre'nin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.
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abd, joe biden, öğrenci, öğrenim kredisi
abd, joe biden, öğrenci, öğrenim kredisi

Biden yönetimi 39 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu silecek

22:46 14.07.2023 (güncellendi: 22:47 14.07.2023)
© AFP 2023Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023
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ABD Eğitim Bakanlığı tarafından tamamı 39 milyar dolar tutarındaki 804 bin kişinin öğrenci kredi borcunun otomatik olarak silineceği açıklandı.
ABD'de Joe Biden yönetimi, 39 milyar dolar tutarındaki öğrenci kredi borcunu sileceğini duyurdu.
Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Biden - (Kamala) Harris yönetimi, toplamda 3.4 milyondan fazla borçlu için 116.6 milyar dolardan fazla öğrenci kredisi affını onayladı" ifadelerine yer verildi.
Yönetimin bu adımı, iki hafta önce Anayasa Mahkemesi'nin Biden'ın geçen yıl çıkardığı 430 milyar dolarlık öğrenci borçlarının silinmesi ya da azaltılmasına yönelik affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.
Mahkeme, hükümetin 43 milyon kişiyi ilgilendiren af kararını 3'e karşı 6 oyla bozmuştu.
Biden, kararın yanlış olduğuna inandığını söylemiş, mahkemenin 'anayasayı yanlış yorumladığı' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öğrenci kredisi geri ödemeleri ve af

ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.
Ancak Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesi'nin engeline takılmıştı.
Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'ın öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, 'Kongre'nin yasama gücünün anayasaya aykırı kullanımı' olduğuna hükmetmişti.
Biden yönetimi, 2003'te Kongre'nin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.
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