https://sputniknews.com.tr/20230714/benzine-buyuk-zam-geliyor-1073527827.html

Benzine büyük zam geliyor

Benzine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T08:36+0300

2023-07-14T08:36+0300

2023-07-14T08:36+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt zammı

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Akaryakıt fiyatlarına zam sürüyor. Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.Motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Benzine 12 Temmuz tarihinde 1 lira 7 kuruşluk zam gelmişti.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230712/motorine-buyuk-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073448620.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı