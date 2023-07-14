https://sputniknews.com.tr/20230714/bati-basini-rusyanin-dondurulan-varliklari-ab-ile-avrupa-merkez-bankasi-arasinda-ihtilafa-yol-acti-1073551931.html

Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı

Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı

Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasıyla ilgili tarışmalar, AB yönetimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB)... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T19:24+0300

2023-07-14T19:24+0300

2023-07-14T19:24+0300

rusya

ab

yaptırım

ukrayna krizi

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Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasına yönelik mekanizma geliştirilmesi halinde bunun Avrupa için risklere yol açacağını savunduğunu ifade etti.Kaynakların aktardığına göre Lagarde, Yaptırım uygulanan varlıklara ilişkin eylemlerin euro bölgesinin mali istikrarını ve euro'nun likiditesini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.Buna karşılık Avrupa Komisyonu, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulduğu Şubat 2022'den bu yana tüm olası risklerin değerlendirildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini öne sürdü.Bloomberg, şu anda AB'nin Rus varlıklarını 'öngörülmeyen girdiler' olarak kullanmayı tartıştığını da belirtti. Bu uygulama, dondurulan varlıklardan en fazla kazancı elde eden şirketlerden AB'nin kasasına fon aktarılmasını öngörüyor.Avrupa Komisyonu'nun bu uygulamayı desteklediğini, zira böylece varlıkların doğrudan kullanılmayacağını savunduğunu aktaran ajans, Lagarde'ın ise böyle bir adımın euro'yu zayıflatabileceği konusundaki ısrarını sürdürdüğünün altını çizdi.Haziran sonunda İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Alman diplomatların Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasına aktarılmasına yönelik AB planına karşı çıktığı kaydedilmişti.Habere göre Brüksel'in planına itiraz eden üst düzey Alman yetkililer, bunun mali ve hukuki zorluklara gebe olduğunun, çok yüksek yasal riskler taşıdığının altını çizmişti.Batılı ülkelerin şimdiye dek Rusya'ya ait 300 milyar euro tutarındaki rezervleri de dondurduğu tahmin ediliyor.

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