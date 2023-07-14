Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğiz
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kızlara özel okul’ önerisine itirazlar
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
4 şehirde orman yangını
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/bati-basini-rusyanin-dondurulan-varliklari-ab-ile-avrupa-merkez-bankasi-arasinda-ihtilafa-yol-acti-1073551931.html
Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı
Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı
Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasıyla ilgili tarışmalar, AB yönetimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB)... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T19:24+0300
2023-07-14T19:24+0300
rusya
ab
yaptırım
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072494378_0:334:2652:1826_1920x0_80_0_0_9911ee5c4244bdf9673a6fb68c1cef61.jpg
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasına yönelik mekanizma geliştirilmesi halinde bunun Avrupa için risklere yol açacağını savunduğunu ifade etti.Kaynakların aktardığına göre Lagarde, Yaptırım uygulanan varlıklara ilişkin eylemlerin euro bölgesinin mali istikrarını ve euro'nun likiditesini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.Buna karşılık Avrupa Komisyonu, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulduğu Şubat 2022'den bu yana tüm olası risklerin değerlendirildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini öne sürdü.Bloomberg, şu anda AB'nin Rus varlıklarını 'öngörülmeyen girdiler' olarak kullanmayı tartıştığını da belirtti. Bu uygulama, dondurulan varlıklardan en fazla kazancı elde eden şirketlerden AB'nin kasasına fon aktarılmasını öngörüyor.Avrupa Komisyonu'nun bu uygulamayı desteklediğini, zira böylece varlıkların doğrudan kullanılmayacağını savunduğunu aktaran ajans, Lagarde'ın ise böyle bir adımın euro'yu zayıflatabileceği konusundaki ısrarını sürdürdüğünün altını çizdi.Haziran sonunda İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Alman diplomatların Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasına aktarılmasına yönelik AB planına karşı çıktığı kaydedilmişti.Habere göre Brüksel'in planına itiraz eden üst düzey Alman yetkililer, bunun mali ve hukuki zorluklara gebe olduğunun, çok yüksek yasal riskler taşıdığının altını çizmişti.Batılı ülkelerin şimdiye dek Rusya'ya ait 300 milyar euro tutarındaki rezervleri de dondurduğu tahmin ediliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072494378_0:59:2652:2048_1920x0_80_0_0_f80b43aa9d3f86d524b9c43f60870a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ab, yaptırım
rusya, ab, yaptırım

Batı basını: Rusya'nın dondurulan varlıkları AB ile Avrupa Merkez Bankası arasında ihtilafa yol açtı

19:24 14.07.2023
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Michael Probst
Abone olTelegram
Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasıyla ilgili tarışmalar, AB yönetimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında görüş ayrılığını beraberinde getirdi.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden imarı için kullanılmasına yönelik mekanizma geliştirilmesi halinde bunun Avrupa için risklere yol açacağını savunduğunu ifade etti.

Kaynakların aktardığına göre Lagarde, Yaptırım uygulanan varlıklara ilişkin eylemlerin euro bölgesinin mali istikrarını ve euro'nun likiditesini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Buna karşılık Avrupa Komisyonu, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulduğu Şubat 2022'den bu yana tüm olası risklerin değerlendirildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Bloomberg, şu anda AB'nin Rus varlıklarını 'öngörülmeyen girdiler' olarak kullanmayı tartıştığını da belirtti. Bu uygulama, dondurulan varlıklardan en fazla kazancı elde eden şirketlerden AB'nin kasasına fon aktarılmasını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu'nun bu uygulamayı desteklediğini, zira böylece varlıkların doğrudan kullanılmayacağını savunduğunu aktaran ajans, Lagarde'ın ise böyle bir adımın euro'yu zayıflatabileceği konusundaki ısrarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Haziran sonunda İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Alman diplomatların Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasına aktarılmasına yönelik AB planına karşı çıktığı kaydedilmişti.

Habere göre Brüksel'in planına itiraz eden üst düzey Alman yetkililer, bunun mali ve hukuki zorluklara gebe olduğunun, çok yüksek yasal riskler taşıdığının altını çizmişti.

Batılı ülkelerin şimdiye dek Rusya'ya ait 300 milyar euro tutarındaki rezervleri de dondurduğu tahmin ediliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала