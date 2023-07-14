https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-simsek-hindistana-gidecek-1073552951.html
Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek
Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T19:36+0300
2023-07-14T19:36+0300
2023-07-14T19:36+0300
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
g20
hafize gaye erkan
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Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. AA'nın aktardığına göre Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, g20, hafize gaye erkan
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, g20, hafize gaye erkan
Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.
Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak.
AA'nın aktardığına göre Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.