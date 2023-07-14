https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-simsek-hindistana-gidecek-1073552951.html

Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek

Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T19:36+0300

2023-07-14T19:36+0300

2023-07-14T19:36+0300

türkiye

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

g20

hafize gaye erkan

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Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. AA'nın aktardığına göre Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

türkiye

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, g20, hafize gaye erkan