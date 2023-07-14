https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-guler-15-temmuz-hadisesi-milletimizin-korku-nedir-bilmeyen-durusuyla-destana-donusmustur-1073551545.html

Bakan Güler: 15 Temmuz hadisesi, milletimizin korku nedir bilmeyen duruşuyla destana dönüşmüştür

Bakan Güler: 15 Temmuz hadisesi, milletimizin korku nedir bilmeyen duruşuyla destana dönüşmüştür

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir grup alçağın girişimiyle meydana gelen 15 Temmuz hadisesi, asil milletimizin... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T19:12+0300

2023-07-14T19:12+0300

2023-07-14T19:12+0300

türkiye

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanı

türk silahlı kuvvetleri

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz

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Milli Savunma Bakanı Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Milli Savunma Bakanlığındaki Atatürk Kültür Sitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca anma konseri verildi.Konserin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad etti, gazilere ve vatandaşlara saygı ve şükranlarını sundu.Tarihin ibret ve ilhamlarla dolu olduğunu belirten Güler, geçmişin hafızasında milletlerin destansı mücadeleleri, kudretli zaferleri ve acı dolu trajedilerinin bulunduğunu ifade etti.Güler, bu yönüyle bir milletin tarihinin, kutsal bir mirası olduğunu bildirerek milletlerin ruhunda yaşayan ve onlara güç veren bu mirasın, her geçen nesille daha da büyüyüp derinleştiğini kaydetti.'15 Temmuz, hainlerin ihanetinden halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür'Zengin tarihi mirasın varisleri olarak, en büyük ihanetlerden birini hatırlamak ve buna karşı milletin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha idrak etmek üzere toplandıklarını belirten Güler, şöyle devam etti:Bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması ve ülkenin aydınlık geleceği için 15 Temmuz'un, her yönüyle herkese önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Güler, büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.Güler, "Nitekim, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığı olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde yürütülecektir" dedi.'Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır'Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 15 Temmuz sonrası hainlerden temizlenmeye başlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yurt içi ve sınır ötesinde büyük ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret eden Güler, ülkenin ve vatandaşların başına musallat olan terör belasının bitme noktasına getirildiğini bildirdi.Güler, bu zorlu süreçte zaafa uğrayacağı düşünülen Türk ordusunun çok daha güçlendiği ve hareket kabiliyetinin arttığının tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Türk ordusunun, yurt içinde ve sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar kazandığını bildiren Güler, sınır güvenliğinin en yoğun tedbirlerle sağlandığını, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunduğunu kaydetti.Kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek verildiğini, bölgede ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlandığını, yerli ve milli savunma sanayinin geliştirildiğini, müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirildiğini ifade eden Güler, "Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde tüm paydaşlarla uyum, koordinasyon ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için şevk ve gayretle çalışmalarına devam edecektir" dedi.

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