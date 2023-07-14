https://sputniknews.com.tr/20230714/ak-partide-2-il-baskanligina-atama-1073558276.html

AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T23:04+0300

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türkiye

ak parti

tokat

osmaniye

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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