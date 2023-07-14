https://sputniknews.com.tr/20230714/ak-partide-2-il-baskanligina-atama-1073558276.html
AK Parti'de 2 il başkanlığına atama
AK Parti'de 2 il başkanlığına atama
AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T23:04+0300
2023-07-14T23:04+0300
2023-07-14T23:04+0300
türkiye
ak parti
tokat
osmaniye
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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ak parti, tokat, osmaniye
ak parti, tokat, osmaniye
AK Parti'de 2 il başkanlığına atama
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AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.