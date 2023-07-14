https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-baskan-adayi-kennedy-ukraynanin-nato-uyeligi-rusyayla-savasa-giden-yol-1073523021.html
ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol
ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol
Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr, üyeliğin gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa giden yol odluğunu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T00:03+0300
2023-07-14T00:03+0300
2023-07-14T00:03+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
nato
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ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, “Sayın Kennedy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu, gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa ve olası nükleer çatışmaya giden yol” ifadesine yer verildi.Kennedy’nin görüşüne göre, hemen şimdi ihtiyaç duyulan şey, amacı “müzakere yoluyla ulaşılan ve her iki tarafın güvenliğine, egemenliğine ve haklarına saygı duyulan barış” olacak çözüm üzerinde çalışmak.
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abd, ukrayna, nato
ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol
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Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr, üyeliğin gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa giden yol odluğunu belirtti.
ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, “Sayın Kennedy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu, gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa ve olası nükleer çatışmaya giden yol” ifadesine yer verildi.
Kennedy’nin görüşüne göre, hemen şimdi ihtiyaç duyulan şey, amacı “müzakere yoluyla ulaşılan ve her iki tarafın güvenliğine, egemenliğine ve haklarına saygı duyulan barış” olacak çözüm üzerinde çalışmak.