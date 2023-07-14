https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-baskan-adayi-kennedy-ukraynanin-nato-uyeligi-rusyayla-savasa-giden-yol-1073523021.html

ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol

ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol

Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr, üyeliğin gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa giden yol odluğunu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T00:03+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

nato

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ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, “Sayın Kennedy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu, gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa ve olası nükleer çatışmaya giden yol” ifadesine yer verildi.Kennedy’nin görüşüne göre, hemen şimdi ihtiyaç duyulan şey, amacı “müzakere yoluyla ulaşılan ve her iki tarafın güvenliğine, egemenliğine ve haklarına saygı duyulan barış” olacak çözüm üzerinde çalışmak.

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