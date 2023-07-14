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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-baskan-adayi-kennedy-ukraynanin-nato-uyeligi-rusyayla-savasa-giden-yol-1073523021.html
ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol
ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol
Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr, üyeliğin gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa giden yol odluğunu... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T00:03+0300
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ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, “Sayın Kennedy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu, gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa ve olası nükleer çatışmaya giden yol” ifadesine yer verildi.Kennedy’nin görüşüne göre, hemen şimdi ihtiyaç duyulan şey, amacı “müzakere yoluyla ulaşılan ve her iki tarafın güvenliğine, egemenliğine ve haklarına saygı duyulan barış” olacak çözüm üzerinde çalışmak.
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abd, ukrayna, nato
abd, ukrayna, nato

ABD Başkan Adayı Kennedy: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya’yla savaşa giden yol

00:03 14.07.2023
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/Robert F. Kennedy, Jr.
Robert F. Kennedy, Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/
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Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkan ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr, üyeliğin gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa giden yol odluğunu belirtti.
ABD Başkan Adayı Robert Kennedy Jr’un seçim ofisinden yapılan açıklamada, “Sayın Kennedy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu, gereksiz provokasyon ve Rusya’yla doğrudan savaşa ve olası nükleer çatışmaya giden yol” ifadesine yer verildi.
Kennedy’nin görüşüne göre, hemen şimdi ihtiyaç duyulan şey, amacı “müzakere yoluyla ulaşılan ve her iki tarafın güvenliğine, egemenliğine ve haklarına saygı duyulan barış” olacak çözüm üzerinde çalışmak.
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