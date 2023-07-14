https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-baskan-adayi-kennedy-biden-rusyayla-savasa-hazirlik-yapiyor-1073558012.html
ABD başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya’yla savaşa hazırlık yapıyor
ABD başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya’yla savaşa hazırlık yapıyor
ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, ülke lideri Joe Biden’in NATO’yu Avrupa’da güçlendirme amacıyla yedek kuvvetleri seferber etme kararının Rusya’yla savaşa... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:53+0300
2023-07-14T22:53+0300
2023-07-14T22:53+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
robert f. kennedy jr
joe biden
savaş
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Kennedy, Twitter paylaşımında, “Biden, Atlantic Resolve harekatının bir parçası olarak Avrupa’daki ABD kuvvetlerini genişletmek için 3 bin yedeği çağırdı. İnsanların bu seferberliğin ne için olduğunu anlamasını istiyorum. Bu, Rusya ile bir kara savaşına hazırlık” ifadelerini kullandı.Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’i 'ABD’yi Üçüncü Dünya Savaşı'na itmek' ile suçlamıştı.Biden, Avrupa’daki ABD güçlerinin bir kısmını Atlantic Resolve harekatına destek amacıyla kullanılmasına izin vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa’ya ek güçlerin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html
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abd, rusya, robert f. kennedy jr, joe biden, savaş
abd, rusya, robert f. kennedy jr, joe biden, savaş
ABD başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya’yla savaşa hazırlık yapıyor
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ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, ülke lideri Joe Biden’in NATO’yu Avrupa’da güçlendirme amacıyla yedek kuvvetleri seferber etme kararının Rusya’yla savaşa hazırlık olduğunu söyledi.
Kennedy, Twitter paylaşımında, “Biden, Atlantic Resolve harekatının bir parçası olarak Avrupa’daki ABD kuvvetlerini genişletmek için 3 bin yedeği çağırdı. İnsanların bu seferberliğin ne için olduğunu anlamasını istiyorum. Bu, Rusya ile bir kara savaşına hazırlık” ifadelerini kullandı.
Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’i 'ABD’yi Üçüncü Dünya Savaşı'na itmek' ile suçlamıştı.
Biden, Avrupa’daki ABD güçlerinin bir kısmını Atlantic Resolve harekatına destek amacıyla kullanılmasına izin vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa’ya ek güçlerin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.