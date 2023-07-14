https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-baskan-adayi-kennedy-biden-rusyayla-savasa-hazirlik-yapiyor-1073558012.html

ABD başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya’yla savaşa hazırlık yapıyor

ABD başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya’yla savaşa hazırlık yapıyor

ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, ülke lideri Joe Biden’in NATO’yu Avrupa’da güçlendirme amacıyla yedek kuvvetleri seferber etme kararının Rusya’yla savaşa... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T22:53+0300

2023-07-14T22:53+0300

2023-07-14T22:53+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

robert f. kennedy jr

joe biden

savaş

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Kennedy, Twitter paylaşımında, “Biden, Atlantic Resolve harekatının bir parçası olarak Avrupa’daki ABD kuvvetlerini genişletmek için 3 bin yedeği çağırdı. İnsanların bu seferberliğin ne için olduğunu anlamasını istiyorum. Bu, Rusya ile bir kara savaşına hazırlık” ifadelerini kullandı.Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’i 'ABD’yi Üçüncü Dünya Savaşı'na itmek' ile suçlamıştı.Biden, Avrupa’daki ABD güçlerinin bir kısmını Atlantic Resolve harekatına destek amacıyla kullanılmasına izin vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa’ya ek güçlerin gönderilmeyeceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230714/zaharova-nato-zirvesinde-buyuk-bir-avrupa-savasini-baslatma-karari-alindi-1073556745.html

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