'Kleon' sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu

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Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi.