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'Kleon' sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu
'Kleon' sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu
Yunanistan’da 'Kleon' sıcaklıkları nedeniyle bazı yerlerde sıcaklıkların 42 dereceyi bulacağı açıklanırken, Yunanistan Çalışma Bakanlığı çalışanların sıcak... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, yunanistan, aşırı sıcaklar, sıcaklık, fotoğraf, galeri
фото, yunanistan, aşırı sıcaklar, sıcaklık, fotoğraf, galeri

'Kleon' sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu

12:01 14.07.2023
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Yunanistan’da 'Kleon' sıcaklıkları nedeniyle bazı yerlerde sıcaklıkların 42 dereceyi bulacağı açıklanırken, Yunanistan Çalışma Bakanlığı çalışanların sıcak hava dalgasından etkilenmemesi için bir dizi önlem aldı.
© İHA

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası Yunanistan’ı da vurdu. Ülkede etkili olan 'Kleon' sıcaklıkları nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı.

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası Yunanistan’ı da vurdu. Ülkede etkili olan &#x27;Kleon&#x27; sıcaklıkları nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası Yunanistan’ı da vurdu. Ülkede etkili olan 'Kleon' sıcaklıkları nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı.

© İHA

Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas durumu olan çalışan uzaktan çalışabileceği ifade edildi.

Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas durumu olan çalışan uzaktan çalışabileceği ifade edildi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas durumu olan çalışan uzaktan çalışabileceği ifade edildi.

© İHA

Hassas hastalıklara mensup olan ancak uzaktan çalışma imkanı olmayan çalışanlara ise özel izin verilebileceği aktarıldı.

Hassas hastalıklara mensup olan ancak uzaktan çalışma imkanı olmayan çalışanlara ise özel izin verilebileceği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Hassas hastalıklara mensup olan ancak uzaktan çalışma imkanı olmayan çalışanlara ise özel izin verilebileceği aktarıldı.

© İHA

Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi.

Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi.

© İHA

Yetkililer de halka ve turistlere sıcak havaya karşı klimalı alanlarda kalmaları ve bol su içmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer de halka ve turistlere sıcak havaya karşı klimalı alanlarda kalmaları ve bol su içmeleri konusunda uyarıda bulundu. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Yetkililer de halka ve turistlere sıcak havaya karşı klimalı alanlarda kalmaları ve bol su içmeleri konusunda uyarıda bulundu.

© İHA

Ülkede sıcaklıkların cuma gününden itibaren 42 dereceye ulaşması beklenirken meteoroloji uzmanları da sıcaklıkların Pazar gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

Ülkede sıcaklıkların cuma gününden itibaren 42 dereceye ulaşması beklenirken meteoroloji uzmanları da sıcaklıkların Pazar gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Ülkede sıcaklıkların cuma gününden itibaren 42 dereceye ulaşması beklenirken meteoroloji uzmanları da sıcaklıkların Pazar gününden itibaren mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

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