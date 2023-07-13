Zeugma kökenli mezar steli Türkiye'ye iade edildi

© İHA Mezar stelinin iade süreci ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, “İade sürecini sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Zeugma kökenli bu eser İtalya'da Venedikli yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve ardından bakanlığımızdan bilgi istenmiştir. Bu bilgiler ışığında bakanlığımızca derhal detaylı bir değerlendirme yapılmıştır. Zeugma kazı başkanı olan kıymetli hocamız Prof. Dr. Kutalmış Gürkay ve ekibinin yürüttüğü titiz incelemeler ve benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalar neticesinde pek çok açıdan Zeugma kökenli olduğuna ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığına dair kesin kanı oluşmuştur. Kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığımızca koordine edilen süreçte eserin kökenine dair pek çok veri ve örnek ortaya konmuş ve İtalyan yetkililerle dirsek temasında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüm değerlendirmelerimiz ülkemizin konuyla ilgili yasal mevzuata ilişkin bilgiler de eklenerek detaylı bir rapor halinde bitirildi. Ardından da bu rapor dışişleri bakanlığımız aracılığıyla İtalyan yetkililere iletilmiş ve stelin iadesi talep edilmiştir. İtalya'daki adlı işlemlerin sonucunda ise iade kararı verilmiş ve eser Roma büyükelçiliğimiz tarafından teslim alınmıştır” ifadelerini kullandı.