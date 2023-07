Zeugma kökenli mezar steli Türkiye'ye iade edildi

© İHA Stelin hikayesinden de bahseden Bakan Ersoy, “Adı köprü anlamına gelen Zeugma'da milattan önce 300 yılına dayanan kadim tarih boyunca ve özellikle altın çağını yaşadığı Roma döneminde eşsiz sanat eserleri yapılmıştır. Bugün sizlerle birlikteliğimize vesile olan mezar stelinin de milattan sonra 2. yüzyılda bu şehirde eşini çok seven bir Zeugmalı tarafından üzerine veda sözcükleri yazılarak diktirildiği anlaşılmaktadır. Stelin üzerinde kocasını seven eş ve elveda ifadelerini görmekteyiz. Bu eser içerisinde ayrılık, hüzün ve bağlılık gibi güçlü duyguları barındıran bir insan hikayesini hemen hemen 2000 yıl öncesinden bugüne taşımakla birlikte bizlere anlatmaktadır. Gerçekten de eşsiz bir miras varlığı, amaç ve anlam bulduğu topraklara dönmüştür. Bu noktada şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Kültür varlığı kaçakçılığı konusunda İtalya da Türkiye gibi mağduriyet yaşayan ülkelerden biridir. Bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. İlgili bütün yetkililere özellikle teşekkür ediyorum. Bütün ülkeleri ve uluslararası paydaşları kültür varlığı konusunda İtalya'nın gösterdiği bu hassasiyeti göstermeye ve işbirliği içerisinde hareket etmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.