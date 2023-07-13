https://sputniknews.com.tr/20230713/yuruyen-merdivenin-altinda-yeni-dogmus-bebek-cesedi-bulundu-1073521359.html

Yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Karabük'te üst geçidin yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:26+0300

2023-07-13T22:26+0300

2023-07-13T22:26+0300

türkiye

yürüyen merdiven

bebek cesedi

karabük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073521162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a52a4109a5ccbaeeb90b100f5da70c7.jpg

Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, çevredekiler Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki yürüyen merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

türkiye

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yürüyen merdiven, bebek cesedi, karabük