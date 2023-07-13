https://sputniknews.com.tr/20230713/yuruyen-merdivenin-altinda-yeni-dogmus-bebek-cesedi-bulundu-1073521359.html
Yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Karabük'te üst geçidin yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:26+0300
2023-07-13T22:26+0300
2023-07-13T22:26+0300
türkiye
yürüyen merdiven
bebek cesedi
karabük
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Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, çevredekiler Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki yürüyen merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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yürüyen merdiven, bebek cesedi, karabük
yürüyen merdiven, bebek cesedi, karabük
Yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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Karabük'te üst geçidin yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, çevredekiler Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki yürüyen merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.