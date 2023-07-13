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Yanlış diyet yapan oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yanlış diyet yapan oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yanlış diyet yapan oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T08:06+0300
2023-07-13T08:06+0300
yaşam
sağlık
diyet
organ yetmezliği
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Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan"Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı.
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sağlık, diyet, organ yetmezliği
sağlık, diyet, organ yetmezliği

Yanlış diyet yapan oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

08:06 13.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Yanlış diyet yapan oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak yapılıyor" dedi.
Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.
Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:
"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan"
Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı.
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