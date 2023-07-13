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https://sputniknews.com.tr/20230713/yaniltici-reklamlara-7-ayda-yaklasik-44-milyon-lira-ceza-1073499718.html
Yanıltıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza
Yanıltıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza
Reklam Kurulu, yılın 7 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma ile 43,7 milyon lira idari para... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:56+0300
2023-07-13T12:56+0300
türkiye
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ticaret
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 11 Temmuz'da yapılan toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.6 dosya için erişim engeliReklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve 6 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.Yaklaşık 44 milyon lira cezaKurul, yılın 7 ayında 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanması ve 34 dosyada erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan "ana vaat-istisna" uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, "faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı", "kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı" gibi kampanyanın esas unsurlarına açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-bolattan-2-el-arac-duzenlemesine-iliskin-aciklama-ilan-siteleri-uyarildi-1073401769.html
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reklam, ceza, ticaret
reklam, ceza, ticaret

Yanıltıcı reklamlara 7 ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza

12:56 13.07.2023
© AAkumanda, televizyon
kumanda, televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Reklam Kurulu, yılın 7 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma ile 43,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 11 Temmuz'da yapılan toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

6 dosya için erişim engeli

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve 6 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yaklaşık 44 milyon lira ceza

Kurul, yılın 7 ayında 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanması ve 34 dosyada erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.
Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan "ana vaat-istisna" uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, "faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı", "kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı" gibi kampanyanın esas unsurlarına açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.
Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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