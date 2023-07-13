https://sputniknews.com.tr/20230713/yangin-cikan-avmde-3-kattan-asagi-atladi-1073512427.html
Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı
Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı
Hindistan’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından kaçmak isteyen bir kişi 3. kattan aşağı atladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:28+0300
2023-07-13T16:28+0300
2023-07-13T16:42+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
yangın
avm
yaralı
video
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Hindistan’ın Greater Noida kentindeki Galaxy Alışveriş Merkezi'nde kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yoğun duman ve yangın nedeniyle panikleyen 2 kişi AVM’nin penceresini kırıp kaçmaya çalıştı.AVM’nin önünde toplananlar binanın altına yatak, minder gibi yumuşak cisimler yerleştirip penceredekilere “Atla, atla” diye bağırmaya başladı. Camdan sarkan şahıs bir süre sonra kendisini 3. kattan aşağı bıraktı. Demire çarpıp sert bir şekilde düşen şahsın kafasından ve omuriliğinden darbe aldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdürdüğü öğrenilirken, yerel kaynaklara göre yangında en az 5 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html
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Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı
Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı
2023-07-13T16:28+0300
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asya & pasifik, hindistan, yangın, avm, yaralı, video
asya & pasifik, hindistan, yangın, avm, yaralı, video
Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı
16:28 13.07.2023 (güncellendi: 16:42 13.07.2023) Abone ol
Hindistan’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından kaçmak isteyen bir kişi 3. kattan aşağı atladı.
Hindistan’ın Greater Noida kentindeki Galaxy Alışveriş Merkezi'nde kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
Yoğun duman ve yangın nedeniyle panikleyen 2 kişi AVM’nin penceresini kırıp kaçmaya çalıştı.
AVM’nin önünde toplananlar binanın altına yatak, minder gibi yumuşak cisimler yerleştirip penceredekilere “Atla, atla” diye bağırmaya başladı.
Camdan sarkan şahıs bir süre sonra kendisini 3. kattan aşağı bıraktı. Demire çarpıp sert bir şekilde düşen şahsın kafasından ve omuriliğinden darbe aldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdürdüğü öğrenilirken, yerel kaynaklara göre yangında en az 5 kişi yaralandı.