https://sputniknews.com.tr/20230713/yangin-cikan-avmde-3-kattan-asagi-atladi-1073512427.html

Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı

Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı

Hindistan’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından kaçmak isteyen bir kişi 3. kattan aşağı atladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T16:28+0300

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Hindistan’ın Greater Noida kentindeki Galaxy Alışveriş Merkezi'nde kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yoğun duman ve yangın nedeniyle panikleyen 2 kişi AVM’nin penceresini kırıp kaçmaya çalıştı.AVM’nin önünde toplananlar binanın altına yatak, minder gibi yumuşak cisimler yerleştirip penceredekilere “Atla, atla” diye bağırmaya başladı. Camdan sarkan şahıs bir süre sonra kendisini 3. kattan aşağı bıraktı. Demire çarpıp sert bir şekilde düşen şahsın kafasından ve omuriliğinden darbe aldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdürdüğü öğrenilirken, yerel kaynaklara göre yangında en az 5 kişi yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html

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Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı Yangın çıkan AVM’de 3. kattan aşağı atladı 2023-07-13T16:28+0300 true PT0M24S

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asya & pasifik, hindistan, yangın, avm, yaralı, video