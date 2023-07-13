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https://sputniknews.com.tr/20230713/turkiye-rus-tochka-bankin-musterileri-arasinda-rusyaya-urun-ithalatinda-ikinci-sirada-yer-aldi-1073518504.html
Türkiye, Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatında ikinci sırada yer aldı
Türkiye, Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatında ikinci sırada yer aldı
Daha önce Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatı bakımından üçüncü olan Türkiye’nin Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T20:38+0300
2023-07-13T20:38+0300
ekonomi
rusya
türkiye
belarus
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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Çin, 2023’ün ilk yarısı sonuçlarına göre Tochka Bank müşterilerinin Rusya’ya ürün ithalatındaki payı bakımından birinci sırada yer aldı. Aynı sıralamada daha önce üçüncü sırada yer alan Türkiye, yılın ilk yarısında Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya yerleşti.Sadece şirketler ve girişimcilerle çalışan bankanın yayınladığı verilerde ithalat hacmine ilişkin rakamlar olmayıp, sadece satın alımlarındaki paylara ilişkin rakamlar sunuluyor.Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran 2023’ün ilk yarısında Tochka Bank müşterilerinin Rusya'ya yaptığı ürün ithalatında ülkelerin payı şu şekilde gerçekleşti:2022 yılında üçüncü ve dördüncü sırada Hong Kong ve Kazakistan’ın yerinde Hollanda ve Almanya (yüzde 3’erlik pay ile) bulunuyordu.Verilere göre Tochka Bank’ın müşterileri ağırlıklı olarak endüstriyel ekipman (7.5 kat artış), yedek parça (iki kat artış), giysi (satın alma hacmi aynı seviyede kaldı), mobilya ve doğrama (satın alma hacmi değişmedi) ve tekstil (beş kat artış) ithal etti.
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rusya, türkiye, belarus

Türkiye, Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatında ikinci sırada yer aldı

20:38 13.07.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Daha önce Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatı bakımından üçüncü olan Türkiye’nin Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya yerleştiği öğrenildi.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Çin, 2023’ün ilk yarısı sonuçlarına göre Tochka Bank müşterilerinin Rusya’ya ürün ithalatındaki payı bakımından birinci sırada yer aldı. Aynı sıralamada daha önce üçüncü sırada yer alan Türkiye, yılın ilk yarısında Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya yerleşti.
Sadece şirketler ve girişimcilerle çalışan bankanın yayınladığı verilerde ithalat hacmine ilişkin rakamlar olmayıp, sadece satın alımlarındaki paylara ilişkin rakamlar sunuluyor.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran 2023’ün ilk yarısında Tochka Bank müşterilerinin Rusya'ya yaptığı ürün ithalatında ülkelerin payı şu şekilde gerçekleşti:
Çin – yüzde 42 (geçen yıla göre + yüzde 4);
Türkiye – yüzde 13 (geçen yıla göre + yüzde 8);
Belarus – yüzde 12 (geçen yıla göre + yüzde 12);
Hong Kong – yüzde 9 (geçen yılın verileri belirtilmedi);
Kazakistan – yüzde 5 (geçen yılın verileri belirtilmedi).
2022 yılında üçüncü ve dördüncü sırada Hong Kong ve Kazakistan’ın yerinde Hollanda ve Almanya (yüzde 3’erlik pay ile) bulunuyordu.
Verilere göre Tochka Bank’ın müşterileri ağırlıklı olarak endüstriyel ekipman (7.5 kat artış), yedek parça (iki kat artış), giysi (satın alma hacmi aynı seviyede kaldı), mobilya ve doğrama (satın alma hacmi değişmedi) ve tekstil (beş kat artış) ithal etti.
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