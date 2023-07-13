https://sputniknews.com.tr/20230713/turkiye-rus-tochka-bankin-musterileri-arasinda-rusyaya-urun-ithalatinda-ikinci-sirada-yer-aldi-1073518504.html

Türkiye, Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatında ikinci sırada yer aldı

Türkiye, Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatında ikinci sırada yer aldı

Daha önce Rus Tochka Bank'ın müşterileri arasında Rusya'ya ürün ithalatı bakımından üçüncü olan Türkiye’nin Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T20:38+0300

2023-07-13T20:38+0300

2023-07-13T20:38+0300

ekonomi

rusya

türkiye

belarus

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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Çin, 2023’ün ilk yarısı sonuçlarına göre Tochka Bank müşterilerinin Rusya’ya ürün ithalatındaki payı bakımından birinci sırada yer aldı. Aynı sıralamada daha önce üçüncü sırada yer alan Türkiye, yılın ilk yarısında Belarus’u geçerek yüzde 13 ile ikinci sıraya yerleşti.Sadece şirketler ve girişimcilerle çalışan bankanın yayınladığı verilerde ithalat hacmine ilişkin rakamlar olmayıp, sadece satın alımlarındaki paylara ilişkin rakamlar sunuluyor.Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran 2023’ün ilk yarısında Tochka Bank müşterilerinin Rusya'ya yaptığı ürün ithalatında ülkelerin payı şu şekilde gerçekleşti:2022 yılında üçüncü ve dördüncü sırada Hong Kong ve Kazakistan’ın yerinde Hollanda ve Almanya (yüzde 3’erlik pay ile) bulunuyordu.Verilere göre Tochka Bank’ın müşterileri ağırlıklı olarak endüstriyel ekipman (7.5 kat artış), yedek parça (iki kat artış), giysi (satın alma hacmi aynı seviyede kaldı), mobilya ve doğrama (satın alma hacmi değişmedi) ve tekstil (beş kat artış) ithal etti.

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