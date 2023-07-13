https://sputniknews.com.tr/20230713/turkiye-nato-zirvesinde-isvecin-uyeligine-destek-verdi-1073509538.html
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi
Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T15:35+0300
2023-07-13T15:35+0300
2023-07-13T15:35+0300
multimedya
infografik
nato
nato zirvesi
türkiye
ukrayna
isveç
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073507893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8e5b1754782a4d8921b73937b87ecc4.png
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın TBMM'de onaylanması gerekiyor.Öte yandan NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalarda da bulunuldu. Bu gelişmeler, NATO'nun genişleme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sputnik, NATO'nun genişleme sürecini video infografiğinde derledi.
ukrayna
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073507893_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1b8d0736813c13ab2ba99069ca19d78.png
NATO’nun genişlemesi infografik
NATO’nun genişlemesi infografik
2023-07-13T15:35+0300
true
PT0M56S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, nato, nato zirvesi, türkiye, ukrayna, isveç, video, видео
infografik, nato, nato zirvesi, türkiye, ukrayna, isveç, video, видео
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi
Abone ol
Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini duyurdu.
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın TBMM'de onaylanması gerekiyor.
Öte yandan NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalarda da bulunuldu. Bu gelişmeler, NATO'nun genişleme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sputnik, NATO'nun genişleme sürecini video infografiğinde derledi.