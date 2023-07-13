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Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi
Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi
Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın TBMM'de onaylanması gerekiyor.Öte yandan NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalarda da bulunuldu. Bu gelişmeler, NATO'nun genişleme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sputnik, NATO'nun genişleme sürecini video infografiğinde derledi.
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Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi

15:35 13.07.2023
© SputnikNATO’nun genişlemesi infografik
NATO’nun genişlemesi infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini duyurdu.
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın TBMM'de onaylanması gerekiyor.
Öte yandan NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalarda da bulunuldu. Bu gelişmeler, NATO'nun genişleme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sputnik, NATO'nun genişleme sürecini video infografiğinde derledi.
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