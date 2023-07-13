https://sputniknews.com.tr/20230713/turkiye-nato-zirvesinde-isvecin-uyeligine-destek-verdi-1073509538.html

Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi

Türkiye, NATO Zirvesi'nde İsveç'in üyeliğine destek verdi

Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

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İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın TBMM'de onaylanması gerekiyor.Öte yandan NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğinin kolaylaştırılmasına ilişkin tartışmalarda da bulunuldu. Bu gelişmeler, NATO'nun genişleme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sputnik, NATO'nun genişleme sürecini video infografiğinde derledi.

ukrayna

isveç

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infografik, nato, nato zirvesi, türkiye, ukrayna, isveç, video, видео