https://sputniknews.com.tr/20230713/sicak-hava-etkili-oluyor-istanbulda-barajlarda-son-durum-1073497433.html
Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum
Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum
İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini gösterirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 oldu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:12+0300
2023-07-13T12:12+0300
2023-07-13T12:12+0300
türkiye
sıcak hava
istanbul
baraj
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Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Alibey Barajı yüzde 23.19Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88Darlık Barajı yüzde 58.19Istrancalar Barajı yüzde 34.78Kazandere Barajı yüzde 6.6Elmalı Barajı yüzde 33.26Ömerli Barajı yüzde 74.21Pabuçdere Barajı yüzde 4.6Sazlıdere Barajı yüzde 25.73Terkos Barajı yüzde 31.53
https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1073410073.html
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sıcak hava, istanbul, baraj
sıcak hava, istanbul, baraj
Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum
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İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini gösterirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 oldu.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı.
Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.
Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 23.19
Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88
Darlık Barajı yüzde 58.19
Istrancalar Barajı yüzde 34.78
Kazandere Barajı yüzde 6.6
Elmalı Barajı yüzde 33.26
Ömerli Barajı yüzde 74.21
Pabuçdere Barajı yüzde 4.6
Sazlıdere Barajı yüzde 25.73
Terkos Barajı yüzde 31.53