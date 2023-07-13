https://sputniknews.com.tr/20230713/sicak-hava-etkili-oluyor-istanbulda-barajlarda-son-durum-1073497433.html

Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum

Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini gösterirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 oldu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T12:12+0300

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türkiye

sıcak hava

istanbul

baraj

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Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Alibey Barajı yüzde 23.19Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88Darlık Barajı yüzde 58.19Istrancalar Barajı yüzde 34.78Kazandere Barajı yüzde 6.6Elmalı Barajı yüzde 33.26Ömerli Barajı yüzde 74.21Pabuçdere Barajı yüzde 4.6Sazlıdere Barajı yüzde 25.73Terkos Barajı yüzde 31.53

https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1073410073.html

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