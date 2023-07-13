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Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum
Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum
İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini gösterirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 oldu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Alibey Barajı yüzde 23.19Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88Darlık Barajı yüzde 58.19Istrancalar Barajı yüzde 34.78Kazandere Barajı yüzde 6.6Elmalı Barajı yüzde 33.26Ömerli Barajı yüzde 74.21Pabuçdere Barajı yüzde 4.6Sazlıdere Barajı yüzde 25.73Terkos Barajı yüzde 31.53
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sıcak hava, istanbul, baraj
sıcak hava, istanbul, baraj

Sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da barajlarda son durum

12:12 13.07.2023
© AAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini gösterirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 oldu.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı.
Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 23.19
Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88
Darlık Barajı yüzde 58.19
Istrancalar Barajı yüzde 34.78
Kazandere Barajı yüzde 6.6
Elmalı Barajı yüzde 33.26
Ömerli Barajı yüzde 74.21
Pabuçdere Barajı yüzde 4.6
Sazlıdere Barajı yüzde 25.73
Terkos Barajı yüzde 31.53
Baraj doluluk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
11 Temmuz, 12:10
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