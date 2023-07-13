https://sputniknews.com.tr/20230713/sapanca-belediye-baskaninin-odasinda-bir-kisiyi-silahla-yaralayan-zanli-tutuklandi-1073485695.html

Sapanca Belediye Başkanı'nın odasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sapanca Belediye Başkanı'nın odasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında bir kişiyi silahla yaralayan kişi tutuklandı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T01:31+0300

2023-07-13T01:31+0300

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türkiye

sapanca

sakarya

silahlı saldırı

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Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö'nün tabancayla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı E.Ö, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Önceki gün, iddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, ziyarete gittiği Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makamında, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılaşması sonucu tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanındaki tabancayla B.Ö'ye ateş etmişti.Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

türkiye

sapanca

sakarya

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sapanca, sakarya, silahlı saldırı