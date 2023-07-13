https://sputniknews.com.tr/20230713/rusyanin-en-guclu-kuantum-bilgisayari-putine-tanitildi-1073521009.html

Rusya’nın en güçlü kuantum bilgisayarı Putin’e tanıtıldı

Rusya’nın en güçlü kuantum bilgisayarı Putin’e tanıtıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Uluslararası Ticaret Merkezi’nde Rosatom ve Rus Demiryolları’nın ortaklaşa düzenlediği 'Kuantum Teknolojileri... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:20+0300

2023-07-13T22:20+0300

2023-07-13T22:20+0300

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kuantum bilgisayarı

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Rusya lideri Putin’e Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov ve Kuantum Optik ve Kuantum Teknolojileri Uluslararası Merkezi kurucusu Ruslan Yunusov eşlik etti.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Başkan’a yeni tür bilgi işlem cihazı olan 16-qubit iyon kuantum bilgisayarı sunuldu. Bilgisayarda basit molekülü hesaplama algoritması başlatıldı” ifadelerine yer verildi.Bu kuantum bilgisayar ülkedeki en güçlü bilgisayar olarak kabul ediliyor.Ülke liderine, cihazların bileşen tabanının temel unsurları, sensörler ve en son gelişmeler hakkında bilgi verildi.Putin’e video konferans yoluyla iletişim imkanları sergilendi. Uluslararası kuantum ağının kullanıldığı iletişim oturumuna Moskova Devlet Üniversitesi Viktor Sadovniçiy ve Nijniy Novgorod Valisi Gleb Nikitin katıldı.

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