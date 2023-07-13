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Putin: Bazı ülkelerin yönetici elitleri Rusya'ya teknolojik abluka uyguluyor
Putin: Bazı ülkelerin yönetici elitleri Rusya'ya teknolojik abluka uyguluyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin yönetici elitlerinin ve hükümetlerinin Rusya'yı teknolojik abluka altına aldığını vurguladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T18:21+0300
2023-07-13T18:21+0300
dünya
vladimir putin
moskova
abluka
yaptırım
rusya
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Moskova'da Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda konuşan Rusya lideri Putin, Rusya'nın mevcut yaptırım koşullarında devlet düzeyindeki çalışmalarını nasıl yürüttüğünü anlattı.Bazı ülkelerin yönetici elitlerinin ve hükümetlerinin fiilen abluka uyguladığını kaydeden Putin, bu nedenle bu koşullar altında devlet düzeyindeki çalışmaları nasıl yürüttüklerini ve uluslararası bilim ve teknoloji işbirliğini nasıl sürdürdüklerini anlatmayı önemli gördüğünü ifade etti.Putin, Rusya'ya uygulanan teknolojik ablukaya rağmen Moskova'nın teslim olmayacağını ve dünyadan izole olmadan kendi yolundan ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.
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vladimir putin, moskova, abluka, yaptırım, rusya
vladimir putin, moskova, abluka, yaptırım, rusya

Putin: Bazı ülkelerin yönetici elitleri Rusya'ya teknolojik abluka uyguluyor

18:21 13.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin yönetici elitlerinin ve hükümetlerinin Rusya'yı teknolojik abluka altına aldığını vurguladı.
Moskova'da Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda konuşan Rusya lideri Putin, Rusya'nın mevcut yaptırım koşullarında devlet düzeyindeki çalışmalarını nasıl yürüttüğünü anlattı.

Bazı ülkelerin yönetici elitlerinin ve hükümetlerinin fiilen abluka uyguladığını kaydeden Putin, bu nedenle bu koşullar altında devlet düzeyindeki çalışmaları nasıl yürüttüklerini ve uluslararası bilim ve teknoloji işbirliğini nasıl sürdürdüklerini anlatmayı önemli gördüğünü ifade etti.

Putin, Rusya'ya uygulanan teknolojik ablukaya rağmen Moskova'nın teslim olmayacağını ve dünyadan izole olmadan kendi yolundan ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.
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