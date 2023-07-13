Putin: Bazı ülkelerin yönetici elitleri Rusya'ya teknolojik abluka uyguluyor

Moskova'da Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda konuşan Rusya lideri Putin, Rusya'nın mevcut yaptırım koşullarında devlet düzeyindeki çalışmalarını nasıl yürüttüğünü anlattı.



Bazı ülkelerin yönetici elitlerinin ve hükümetlerinin fiilen abluka uyguladığını kaydeden Putin, bu nedenle bu koşullar altında devlet düzeyindeki çalışmaları nasıl yürüttüklerini ve uluslararası bilim ve teknoloji işbirliğini nasıl sürdürdüklerini anlatmayı önemli gördüğünü ifade etti.



Putin, Rusya'ya uygulanan teknolojik ablukaya rağmen Moskova'nın teslim olmayacağını ve dünyadan izole olmadan kendi yolundan ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.