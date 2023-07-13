https://sputniknews.com.tr/20230713/pakistanda-2-kabile-arasinda-6-gundur-devam-eden-silahli-catismada-olu-sayisi-13e-yukseldi-1073485117.html

Pakistan'da 2 kabile arasında 6 gündür devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi

Pakistan'da 2 kabile arasında 6 gündür devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T00:58+0300

2023-07-13T00:58+0300

2023-07-13T00:59+0300

dünya

pakistan

kabile

silahlı kavga

asya & pasifik

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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhv'ya bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında 6 gündür arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma yaşanıyor.İki kabile arasındaki çatışmada 4 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.Çatışmada, şimdiye kadar 74 kişi yaralandı.Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, şiddetin sona ermesi için orduya çağrıda bulundu.Kurram bölgesinde üst düzey yetkili Seyfül İslam Şah ise kabileler arasında müzakerelerin başarılı geçtiğini ve ateşkese varılmasını umduğunu söyledi.Bölgedeki olaylar nedeniyle internet hizmetleri de askıya alındı.

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pakistan, kabile, silahlı kavga, asya & pasifik