https://sputniknews.com.tr/20230713/pakistanda-2-kabile-arasinda-6-gundur-devam-eden-silahli-catismada-olu-sayisi-13e-yukseldi-1073485117.html
Pakistan'da 2 kabile arasında 6 gündür devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi
Pakistan'da 2 kabile arasında 6 gündür devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T00:58+0300
2023-07-13T00:58+0300
2023-07-13T00:59+0300
dünya
pakistan
kabile
silahlı kavga
asya & pasifik
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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhv'ya bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında 6 gündür arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma yaşanıyor.İki kabile arasındaki çatışmada 4 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.Çatışmada, şimdiye kadar 74 kişi yaralandı.Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, şiddetin sona ermesi için orduya çağrıda bulundu.Kurram bölgesinde üst düzey yetkili Seyfül İslam Şah ise kabileler arasında müzakerelerin başarılı geçtiğini ve ateşkese varılmasını umduğunu söyledi.Bölgedeki olaylar nedeniyle internet hizmetleri de askıya alındı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, kabile, silahlı kavga, asya & pasifik
pakistan, kabile, silahlı kavga, asya & pasifik
Pakistan'da 2 kabile arasında 6 gündür devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e yükseldi
00:58 13.07.2023 (güncellendi: 00:59 13.07.2023) Abone ol
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e yükseldi.
Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhv'ya bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında 6 gündür arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma yaşanıyor.
İki kabile arasındaki çatışmada 4 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Çatışmada, şimdiye kadar 74 kişi yaralandı.
Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, şiddetin sona ermesi için orduya çağrıda bulundu.
Kurram bölgesinde üst düzey yetkili Seyfül İslam Şah ise kabileler arasında müzakerelerin başarılı geçtiğini ve ateşkese varılmasını umduğunu söyledi.
Bölgedeki olaylar nedeniyle internet hizmetleri de askıya alındı.