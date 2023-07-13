https://sputniknews.com.tr/20230713/lebron-jamesten-emeklilik-aciklamasi-isimin-bitecegi-gun-1073495537.html
LeBron James'ten emeklilik açıklaması: 'İşimin biteceği gün...'
LeBron James'ten emeklilik açıklaması: 'İşimin biteceği gün...'
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam edeceğini söyledi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T11:45+0300
2023-07-13T11:45+0300
2023-07-13T11:45+0300
spor
lebron james
emeklilik
basketbol
los angeles lakers
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde 'En İyi Rekor Kıran Performans' ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28.9 sayı, 8.3 ribaunt ve 6.8 asist ortalamasıyla tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/lebron-jamesten-emeklilik-sinyali-gelecegin-ne-olacagi-belli-degil-1071454806.html
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lebron james, emeklilik, basketbol, los angeles lakers
lebron james, emeklilik, basketbol, los angeles lakers
LeBron James'ten emeklilik açıklaması: 'İşimin biteceği gün...'
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Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam edeceğini söyledi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.
Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde 'En İyi Rekor Kıran Performans' ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Kaç sayı daha attığımı ya da sahada neler yapıp yapamadığımı önemsemiyorum. Benim için asıl soru şu: Bu oyunu kendimi kandırmadan oynayabilir miyim? Sahada her şeyimi veremediğim gün, işimin biteceği gündür. Şanslısınız ki o gün, bugün değil."
Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.
Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28.9 sayı, 8.3 ribaunt ve 6.8 asist ortalamasıyla tamamladı.