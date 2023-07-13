https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-putin-ve-erdogan-tahil-anlasmasiyla-ilgili-yeni-onerileri-kendi-aralarinda-konusmus-olabilir-1073501743.html

Lavrov: Putin ve Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni önerileri kendi aralarında konuşmuş olabilir

Lavrov: Putin ve Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni önerileri kendi aralarında konuşmuş olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ankara'ya tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yeni teklifler sunduğuna dair bilgisi olmadığını, bunun... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T13:16+0300

2023-07-13T13:16+0300

2023-07-13T13:16+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

nato

türkiye

ukrayna

tahıl anlaşması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında tahıl koridoruyla ilgili "Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" demişti.Lavrov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne gibi öneriler sunduğunu sorması üzerine, "Yeni öneriler hakkında bir bilgim yok" yanıtını verdi.Lavrov, genel olarak bakıldığında, bu önerilerin Putin ve Erdoğan'ın daha önce bizzat ele aldıkları önerilerden oluşabileceğini, gelişmekte olan muhtaç ülkelere başta buğday olmak üzere ayrıcalıklı tahıl sevkiyatını muhtelif anlaşmalardan bağımsız olarak gerçekleştirmeye hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin hazır olmasıyla ilgili olabileceğini kaydetti.Lavrov, Türkiye'nin Rus tahılının işlenmesine yardım etmeye ve gelişmekte olan ülkelere kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmadan yardım sunmaya izin verecek bir mekanizma oluşturulmasına ilgi duyduğunun altını çizdi.

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recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ukrayna, tahıl anlaşması