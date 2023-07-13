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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-putin-ve-erdogan-tahil-anlasmasiyla-ilgili-yeni-onerileri-kendi-aralarinda-konusmus-olabilir-1073501743.html
Lavrov: Putin ve Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni önerileri kendi aralarında konuşmuş olabilir
Lavrov: Putin ve Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni önerileri kendi aralarında konuşmuş olabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ankara'ya tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yeni teklifler sunduğuna dair bilgisi olmadığını, bunun... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:16+0300
2023-07-13T13:16+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
nato
türkiye
ukrayna
tahıl anlaşması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında tahıl koridoruyla ilgili "Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" demişti.Lavrov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne gibi öneriler sunduğunu sorması üzerine, "Yeni öneriler hakkında bir bilgim yok" yanıtını verdi.Lavrov, genel olarak bakıldığında, bu önerilerin Putin ve Erdoğan'ın daha önce bizzat ele aldıkları önerilerden oluşabileceğini, gelişmekte olan muhtaç ülkelere başta buğday olmak üzere ayrıcalıklı tahıl sevkiyatını muhtelif anlaşmalardan bağımsız olarak gerçekleştirmeye hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin hazır olmasıyla ilgili olabileceğini kaydetti.Lavrov, Türkiye'nin Rus tahılının işlenmesine yardım etmeye ve gelişmekte olan ülkelere kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmadan yardım sunmaya izin verecek bir mekanizma oluşturulmasına ilgi duyduğunun altını çizdi.
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recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ukrayna, tahıl anlaşması
recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ukrayna, tahıl anlaşması

Lavrov: Putin ve Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili yeni önerileri kendi aralarında konuşmuş olabilir

13:16 13.07.2023
 / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ankara'ya tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili yeni teklifler sunduğuna dair bilgisi olmadığını, bunun liderler düzeyinde konuşulmuş olabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında tahıl koridoruyla ilgili "Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" demişti.

Lavrov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne gibi öneriler sunduğunu sorması üzerine, "Yeni öneriler hakkında bir bilgim yok" yanıtını verdi.

Lavrov, genel olarak bakıldığında, bu önerilerin Putin ve Erdoğan'ın daha önce bizzat ele aldıkları önerilerden oluşabileceğini, gelişmekte olan muhtaç ülkelere başta buğday olmak üzere ayrıcalıklı tahıl sevkiyatını muhtelif anlaşmalardan bağımsız olarak gerçekleştirmeye hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin hazır olmasıyla ilgili olabileceğini kaydetti.

Lavrov, Türkiye'nin Rus tahılının işlenmesine yardım etmeye ve gelişmekte olan ülkelere kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmadan yardım sunmaya izin verecek bir mekanizma oluşturulmasına ilgi duyduğunun altını çizdi.
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