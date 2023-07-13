Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'NATO zirvesinin tek başarılı yönü Türkiye'nin İsveç'i kabul etmesi'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-megalomani-nato-liderligi-ve-ittifakin-uye-ulkelerinin-tum-eylemlerinde-kendini-gosteriyor-1073519538.html
Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor
Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini ifade etti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:49+0300
2023-07-13T21:49+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071260000_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_56c114b6387488e3cc72808abd38d873.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘ittifakın Rusya ve Çin'e karşı AB ve Asya'dan ortaklarla yakın çalışacağı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini söyledi.Lavrov, “Megalomani, NATO sekreteryası liderliğinin ve genel olarak üye ülkelerin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor. Bunu herkes görüyor. ABD ve NATO'nun doktrin belgelerinde hem Rusya hem de Çin'in tehdit olduğu belirtiliyor. Vilnius'taki zirvede sadece Rusya ve Çin'in planları değil, Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler de Kuzey Atlantik İttifakı için tehdit olarak nitelendirildi. Yani, genel olarak, onlara göre ilişki bile kurmamalıyız” dedi.NATO üyelerinin büyüklüklerine olan güvenlerinden dolayı kendi vizyonlarını herkese dayatmak istediklerini vurgu yapan Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Avrupa'nın çiçekli bir bahçe ve geri kalanının cangıl (orman) olduğu’ şeklindeki açıklamasını anımsatarak, “Bu geleceği olmayan bir yoldur. Bu, sömürgeciliğin modern biçimlerine karşı koyma, dünya meselelerinde hegemonya girişimlerine karşı çıkma ve daha önce bahsedilen tüm devletlerin egemen eşitliğine uygulamada saygı duyulması gerektiğine dair BM Şartı ilkesinin doğrudan ihlaline karşı koymak için birçok ortakla birlikte belirlediğimiz görevin önemini bir kez daha teyit eden bir yoldur” ifadelerini kullandı.Vilnius'taki NATO zirvesi ve ittifakın Ukrayna ile ilişkilerine değinen Lavrov, Kiev'e yalnızca mütevazı vaatlerin verildiği bildiri metnini ‘okuyabilen herkesin her şeyi anlayacağına’ dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-lideri-putinden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligine-iliskin-aciklama-1073517270.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071260000_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e6a233e51dd2c89b6c098b92906116a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, rusya, sergey lavrov
nato, rusya, sergey lavrov

Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor

21:49 13.07.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Александр Вильф
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘ittifakın Rusya ve Çin'e karşı AB ve Asya'dan ortaklarla yakın çalışacağı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini söyledi.
Lavrov, “Megalomani, NATO sekreteryası liderliğinin ve genel olarak üye ülkelerin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor. Bunu herkes görüyor. ABD ve NATO'nun doktrin belgelerinde hem Rusya hem de Çin'in tehdit olduğu belirtiliyor. Vilnius'taki zirvede sadece Rusya ve Çin'in planları değil, Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler de Kuzey Atlantik İttifakı için tehdit olarak nitelendirildi. Yani, genel olarak, onlara göre ilişki bile kurmamalıyız” dedi.
NATO üyelerinin büyüklüklerine olan güvenlerinden dolayı kendi vizyonlarını herkese dayatmak istediklerini vurgu yapan Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Avrupa'nın çiçekli bir bahçe ve geri kalanının cangıl (orman) olduğu’ şeklindeki açıklamasını anımsatarak, “Bu geleceği olmayan bir yoldur. Bu, sömürgeciliğin modern biçimlerine karşı koyma, dünya meselelerinde hegemonya girişimlerine karşı çıkma ve daha önce bahsedilen tüm devletlerin egemen eşitliğine uygulamada saygı duyulması gerektiğine dair BM Şartı ilkesinin doğrudan ihlaline karşı koymak için birçok ortakla birlikte belirlediğimiz görevin önemini bir kez daha teyit eden bir yoldur” ifadelerini kullandı.
Vilnius'taki NATO zirvesi ve ittifakın Ukrayna ile ilişkilerine değinen Lavrov, Kiev'e yalnızca mütevazı vaatlerin verildiği bildiri metnini ‘okuyabilen herkesin her şeyi anlayacağına’ dikkat çekti.
Putin, Avrasya Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
Ukrayna krizi
Putin: Kiev'in NATO üyeliği Rusya için tehdit oluşturacak, Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacaktır
19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала