https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-megalomani-nato-liderligi-ve-ittifakin-uye-ulkelerinin-tum-eylemlerinde-kendini-gosteriyor-1073519538.html
Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor
Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini ifade etti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:49+0300
2023-07-13T21:49+0300
2023-07-13T21:49+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
sergey lavrov
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘ittifakın Rusya ve Çin'e karşı AB ve Asya'dan ortaklarla yakın çalışacağı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini söyledi.Lavrov, “Megalomani, NATO sekreteryası liderliğinin ve genel olarak üye ülkelerin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor. Bunu herkes görüyor. ABD ve NATO'nun doktrin belgelerinde hem Rusya hem de Çin'in tehdit olduğu belirtiliyor. Vilnius'taki zirvede sadece Rusya ve Çin'in planları değil, Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler de Kuzey Atlantik İttifakı için tehdit olarak nitelendirildi. Yani, genel olarak, onlara göre ilişki bile kurmamalıyız” dedi.NATO üyelerinin büyüklüklerine olan güvenlerinden dolayı kendi vizyonlarını herkese dayatmak istediklerini vurgu yapan Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Avrupa'nın çiçekli bir bahçe ve geri kalanının cangıl (orman) olduğu’ şeklindeki açıklamasını anımsatarak, “Bu geleceği olmayan bir yoldur. Bu, sömürgeciliğin modern biçimlerine karşı koyma, dünya meselelerinde hegemonya girişimlerine karşı çıkma ve daha önce bahsedilen tüm devletlerin egemen eşitliğine uygulamada saygı duyulması gerektiğine dair BM Şartı ilkesinin doğrudan ihlaline karşı koymak için birçok ortakla birlikte belirlediğimiz görevin önemini bir kez daha teyit eden bir yoldur” ifadelerini kullandı.Vilnius'taki NATO zirvesi ve ittifakın Ukrayna ile ilişkilerine değinen Lavrov, Kiev'e yalnızca mütevazı vaatlerin verildiği bildiri metnini ‘okuyabilen herkesin her şeyi anlayacağına’ dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-lideri-putinden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligine-iliskin-aciklama-1073517270.html
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nato, rusya, sergey lavrov
nato, rusya, sergey lavrov
Lavrov: Megalomani, NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘ittifakın Rusya ve Çin'e karşı AB ve Asya'dan ortaklarla yakın çalışacağı’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, megalomaninin NATO liderliği ve ittifakın üye ülkelerinin tüm eylemlerinde kendini gösterdiğini söyledi.
Lavrov, “Megalomani, NATO sekreteryası liderliğinin ve genel olarak üye ülkelerin tüm eylemlerinde kendini gösteriyor. Bunu herkes görüyor. ABD ve NATO'nun doktrin belgelerinde hem Rusya hem de Çin'in tehdit olduğu belirtiliyor. Vilnius'taki zirvede sadece Rusya ve Çin'in planları değil, Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler de Kuzey Atlantik İttifakı için tehdit olarak nitelendirildi. Yani, genel olarak, onlara göre ilişki bile kurmamalıyız” dedi.
NATO üyelerinin büyüklüklerine olan güvenlerinden dolayı kendi vizyonlarını herkese dayatmak istediklerini vurgu yapan Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘Avrupa'nın çiçekli bir bahçe ve geri kalanının cangıl (orman) olduğu’ şeklindeki açıklamasını anımsatarak, “Bu geleceği olmayan bir yoldur. Bu, sömürgeciliğin modern biçimlerine karşı koyma, dünya meselelerinde hegemonya girişimlerine karşı çıkma ve daha önce bahsedilen tüm devletlerin egemen eşitliğine uygulamada saygı duyulması gerektiğine dair BM Şartı ilkesinin doğrudan ihlaline karşı koymak için birçok ortakla birlikte belirlediğimiz görevin önemini bir kez daha teyit eden bir yoldur” ifadelerini kullandı.
Vilnius'taki NATO zirvesi ve ittifakın Ukrayna ile ilişkilerine değinen Lavrov, Kiev'e yalnızca mütevazı vaatlerin verildiği bildiri metnini ‘okuyabilen herkesin her şeyi anlayacağına’ dikkat çekti.