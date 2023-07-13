https://sputniknews.com.tr/20230713/kolombiyada-uyusturucu-operasyonlarinda-5-tondan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1073486574.html
Kolombiya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Kolombiya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T05:15+0300
2023-07-13T05:15+0300
2023-07-13T05:16+0300
dünya
uyuşturucu
kolombiya
operasyon
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Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi.Ordudan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildiği belirtilerek "Bütün bu malzemeler, uzman ekipler eşliğinde kontrollü şekilde imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarına milyarlarca Kolombiya pesosu değerinde ekonomik darbe vuruldu" ifadelerine yer verildi.Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230707/kolombiyada-eski-farc-liderlerinden-ivan-marquezin-oldugu-iddia-edildi-1073264517.html
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uyuşturucu, kolombiya, operasyon
uyuşturucu, kolombiya, operasyon
Kolombiya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
05:15 13.07.2023 (güncellendi: 05:16 13.07.2023) Abone ol
Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.
Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi.
Ordudan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildiği belirtilerek "Bütün bu malzemeler, uzman ekipler eşliğinde kontrollü şekilde imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarına milyarlarca Kolombiya pesosu değerinde ekonomik darbe vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.