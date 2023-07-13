https://sputniknews.com.tr/20230713/kim-jong-un-katlanabilir-akilli-telefonla-goruntulendi--1073492674.html

Kuzey Kore lideri Kim katlanabilir akıllı telefonla görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim katlanabilir akıllı telefonla görüntülendi

BM yaptırımları kapsamında elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim'in füze fırlatma etkinliği sırasında... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T11:08+0300

2023-07-13T11:08+0300

2023-07-13T11:35+0300

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kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta ülkesinin son tasarım en güçlü balistik füzesinin fırlatılması sırasında objektiflere yansıdı. Kim'in oturduğu asasının üzerinde duran parlak bir akıllı telefon dikkat çekti. Telefonun katlanabilir bir model olduğu görüldü. BM yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'ye elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanmıştı.Yasağa atıfta bulunan Güney Kore'nin Joongang Ilbo gazetesi, "Fotoğraftaki nesne katlanabilir bir telefonsa, Çin üzerinden gizlice Kuzey Kore'ye kaçırılmış olma olasılığı yüksek" diye yazdı.Öte yandan elektronik aletlere ve teknolojiye ilgisi bilinen Kim, daha önce de çeşitli marka tablet ve bilgisayarla görüntülenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230712/japonya-ve-guney-kore-kuzey-korenin-balistik-fuze-firlattigini-duyurdu-1073450010.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, telefon, akıllı telefon, asya & pasifik