https://sputniknews.com.tr/20230713/kim-jong-un-katlanabilir-akilli-telefonla-goruntulendi--1073492674.html
Kuzey Kore lideri Kim katlanabilir akıllı telefonla görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim katlanabilir akıllı telefonla görüntülendi
BM yaptırımları kapsamında elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim'in füze fırlatma etkinliği sırasında... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T11:08+0300
2023-07-13T11:08+0300
2023-07-13T11:35+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
telefon
akıllı telefon
asya & pasifik
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta ülkesinin son tasarım en güçlü balistik füzesinin fırlatılması sırasında objektiflere yansıdı. Kim'in oturduğu asasının üzerinde duran parlak bir akıllı telefon dikkat çekti. Telefonun katlanabilir bir model olduğu görüldü. BM yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'ye elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanmıştı.Yasağa atıfta bulunan Güney Kore'nin Joongang Ilbo gazetesi, "Fotoğraftaki nesne katlanabilir bir telefonsa, Çin üzerinden gizlice Kuzey Kore'ye kaçırılmış olma olasılığı yüksek" diye yazdı.Öte yandan elektronik aletlere ve teknolojiye ilgisi bilinen Kim, daha önce de çeşitli marka tablet ve bilgisayarla görüntülenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230712/japonya-ve-guney-kore-kuzey-korenin-balistik-fuze-firlattigini-duyurdu-1073450010.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, telefon, akıllı telefon, asya & pasifik
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, telefon, akıllı telefon, asya & pasifik
Kuzey Kore lideri Kim katlanabilir akıllı telefonla görüntülendi
11:08 13.07.2023 (güncellendi: 11:35 13.07.2023) Abone ol
BM yaptırımları kapsamında elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim'in füze fırlatma etkinliği sırasında katlanabilir bir akıllı telefonla görüntülenmesi gündem oldu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta ülkesinin son tasarım en güçlü balistik füzesinin fırlatılması sırasında objektiflere yansıdı.
Kim'in oturduğu asasının üzerinde duran parlak bir akıllı telefon dikkat çekti. Telefonun katlanabilir bir model olduğu görüldü.
BM yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'ye elektronik cihaz ithalatı veya ihracatı yasaklanmıştı.
Yasağa atıfta bulunan Güney Kore'nin Joongang Ilbo gazetesi, "Fotoğraftaki nesne katlanabilir bir telefonsa, Çin üzerinden gizlice Kuzey Kore'ye kaçırılmış olma olasılığı yüksek" diye yazdı.
Öte yandan elektronik aletlere ve teknolojiye ilgisi bilinen Kim, daha önce de çeşitli marka tablet ve bilgisayarla görüntülenmişti.