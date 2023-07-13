https://sputniknews.com.tr/20230713/kilicdarogu-ile-aksener-secimden-sonra-ilk-kez-bir-araya-geldi-1073513593.html
Kılıçdaroğu ile Akşener seçimden sonra ilk kez bir araya geldi
Kılıçdaroğu ile Akşener seçimden sonra ilk kez bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Görüşmesi devam eden iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:54+0300
2023-07-13T16:54+0300
2023-07-13T16:56+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.Sürpriz görüşmede iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
Kılıçdaroğu ile Akşener seçimden sonra ilk kez bir araya geldi
16:54 13.07.2023 (güncellendi: 16:56 13.07.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Görüşmesi devam eden iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler ve ittifak konularının olduğu tahmin ediliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.
Sürpriz görüşmede iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.
Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.