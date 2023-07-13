https://sputniknews.com.tr/20230713/kilicdarogu-ile-aksener-secimden-sonra-ilk-kez-bir-araya-geldi-1073513593.html

Kılıçdaroğu ile Akşener seçimden sonra ilk kez bir araya geldi

Kılıçdaroğu ile Akşener seçimden sonra ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Görüşmesi devam eden iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T16:54+0300

2023-07-13T16:54+0300

2023-07-13T16:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.Sürpriz görüşmede iki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, meral akşener