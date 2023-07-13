https://sputniknews.com.tr/20230713/kamerunda-butun-kovid-19-onlemleri-kaldirildi-1073485008.html
Kamerun'da bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Kamerun'da bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Kamerun'da Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığı açıklandı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T00:55+0300
2023-07-13T00:55+0300
2023-07-13T00:55+0300
koronavirüs
kamerun
kovid-19
afrika
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Kamerun Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bütün önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.Açıklamada, ülke sınırlarında salgının tamamen kontrol altına alındığı ve yurtdışına seyahat edecek Kamerunluların gidecekleri ülkenin şartlarına dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.Kamerun'da, Mart 2020'den bu yana ülkeye girişlerde aşı kartı ve hızlı Kovid-19 testi zorunluydu.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede Mart 2020'den bu yana 1224 bin 834 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 1970 kişi hayatını kaybetti.Yaklaşık 26 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 751 bin 774 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
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kamerun, kovid-19, afrika
kamerun, kovid-19, afrika
Kamerun'da bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
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Kamerun'da Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığı açıklandı.
Kamerun Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bütün önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülke sınırlarında salgının tamamen kontrol altına alındığı ve yurtdışına seyahat edecek Kamerunluların gidecekleri ülkenin şartlarına dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.
Kamerun'da, Mart 2020'den bu yana ülkeye girişlerde aşı kartı ve hızlı Kovid-19 testi zorunluydu.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede Mart 2020'den bu yana 1224 bin 834 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 1970 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 26 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 751 bin 774 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.