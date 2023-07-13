https://sputniknews.com.tr/20230713/istanbulda-evde-dondurucuda-cesedi-bulunan-kisinin-kimligi-belirlendi-zanli-gozaltina-alindi-1073483182.html

İstanbul'da evde dondurucuda cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi, zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da evde dondurucuda cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi, zanlı gözaltına alındı

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi, katil zanlısı gözaltına alındı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T00:07+0300

2023-07-13T00:07+0300

2023-07-13T00:14+0300

cinayet

türkiye

dondurucu

gözaltı kararı

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Bayrampaşa’da bir evin dondurucusunda bulunan cesedin, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada Kasadar’ın eski bir gazete çalışanı tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü tespit etti.Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde parçalara ayrılıp derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu.Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar’a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa’da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.’nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, “Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum” dediği öğrenildi.

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cinayet, dondurucu, gözaltı kararı