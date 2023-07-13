https://sputniknews.com.tr/20230713/ispanyol-basini-ab-kosullar-uygun-oldugunda-ukraynaya-askeri-egitmen-gondermeyi-degerlendiriyor-1073520637.html
İspanyol basını: AB, koşullar uygun olduğunda Ukrayna'ya askeri eğitmen göndermeyi değerlendiriyor
İspanyol basını: AB, koşullar uygun olduğunda Ukrayna'ya askeri eğitmen göndermeyi değerlendiriyor
İspanya’da yayınlanan El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) koşullar buna imkan tanıdığında Ukraynalı askerlere verilen eğitimleri Almanya ve Polonya’dan... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:09+0300
2023-07-13T22:09+0300
2023-07-13T22:09+0300
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Gazetenin haberine göre, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Ukrayna ordusu ile ilgili eğitim görevlerinin koşullar elverişli olduğunda Almanya ve Polonya'dan Ukrayna'ya kaydırılmasını öneren bir iç rapor hazırladı. Gazetenin ulaştığı raporda aynı zamanda Ukrayna hava savunmasını güçlendirme, ayrıca füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş silah sistemlerini finanse etme çabalarının yoğunlaştırılması öneriliyor.Gazete, AB Dış İlişkiler Servisi’nin belgesinin G7 ülkelerinin Vilnius'taki NATO zirvesinin ardından imzaladığı ve AB'nin de katıldığı, Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin beyannameyi tamamladığını da ifade etti. Söz konusu raporda özellikle, güvenlik garantilerinden birinin Ukrayna'nın AB üyeliği olduğu vurgulanıyor.Habere göre belgede özellikle de Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya yapılacak olan toplam mali desteğin bu yıl 4 milyar euroyu aşacağı ifade ediliyor.Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yanı sıra Kuzey Atlantik İttifakı'na üyelik prosedürü de kolaylaştırıldı, ayrıca Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulduğu duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirvenin sonuçlarını Ukrayna ve ordusu açısından iyi olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-ukraynaya-f-16-jetleri-gonderilmesini-batidan-yonelmis-bir-nukleer-tehdit-olarak-goruruz-1073494173.html
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avrupa birliği, ukrayna, rusya, nato
avrupa birliği, ukrayna, rusya, nato
İspanyol basını: AB, koşullar uygun olduğunda Ukrayna'ya askeri eğitmen göndermeyi değerlendiriyor
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İspanya’da yayınlanan El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) koşullar buna imkan tanıdığında Ukraynalı askerlere verilen eğitimleri Almanya ve Polonya’dan Ukrayna’ya kaydırma konusunu değerlendirdiğini yazdı.
Gazetenin haberine göre, AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Ukrayna ordusu ile ilgili eğitim görevlerinin koşullar elverişli olduğunda Almanya ve Polonya'dan Ukrayna'ya kaydırılmasını öneren bir iç rapor hazırladı. Gazetenin ulaştığı raporda aynı zamanda Ukrayna hava savunmasını güçlendirme, ayrıca füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş silah sistemlerini finanse etme çabalarının yoğunlaştırılması öneriliyor.
Gazete, AB Dış İlişkiler Servisi’nin belgesinin G7 ülkelerinin Vilnius'taki NATO zirvesinin ardından imzaladığı ve AB'nin de katıldığı, Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin beyannameyi tamamladığını da ifade etti. Söz konusu raporda özellikle, güvenlik garantilerinden birinin Ukrayna'nın AB üyeliği olduğu vurgulanıyor.
Habere göre belgede özellikle de Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya yapılacak olan toplam mali desteğin bu yıl 4 milyar euroyu aşacağı ifade ediliyor.
Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yanı sıra Kuzey Atlantik İttifakı'na üyelik prosedürü de kolaylaştırıldı, ayrıca Ukrayna-NATO Konseyi'nin kurulduğu duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirvenin sonuçlarını Ukrayna ve ordusu açısından iyi olarak nitelendirdi.