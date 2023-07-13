https://sputniknews.com.tr/20230713/iran-yaklasik-18-bin-duzensiz-afgan-gocmeni-sinir-disi-etti-1073491593.html
İran yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı etti
İran yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı etti
İran, yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T10:14+0300
2023-07-13T10:14+0300
2023-07-13T10:14+0300
dünya
iran
afgan
göçmen
sınır dışı
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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son 10 günde ülkenin farklı noktalarında sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 17 bin 926 düzensiz Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine iade edildiğini aktardı.Öte yandan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkedeki Afgan göçmenlerin sayısının 5 milyondan fazla olduğunu söyledi.Vahidi, Afgan göçmenlerin ülke için güvenlik sorunu oluşturduğuna dair herhangi bir rapora sahip olmadıklarını ifade etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iran, afgan, göçmen, sınır dışı
iran, afgan, göçmen, sınır dışı
İran yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı etti
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İran, yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son 10 günde ülkenin farklı noktalarında sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 17 bin 926 düzensiz Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.
İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine iade edildiğini aktardı.
Öte yandan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkedeki Afgan göçmenlerin sayısının 5 milyondan fazla olduğunu söyledi.
Vahidi, Afgan göçmenlerin ülke için güvenlik sorunu oluşturduğuna dair herhangi bir rapora sahip olmadıklarını ifade etti.