https://sputniknews.com.tr/20230713/ibb-meclisinde-ulasim-icin-ic-borclanma-talebi-onaylandi-1073484202.html

İBB Meclisi'nde ulaşım için iç borçlanma talebi onaylandı

İBB Meclisi'nde ulaşım için iç borçlanma talebi onaylandı

İBB Meclisi'nde, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Raylı... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T00:17+0300

2023-07-13T00:17+0300

2023-07-13T00:17+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

raylı sistem

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) ve İETT'yi sübvanse için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görüldü.Komisyonun görüşü doğrultusunda oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.Belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildiMecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Meclis, komisyon raporları doğrultusunda, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Kurtköy Mahallesi, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Kartal Yakacık Mahallesi, Ümraniye İnkılap Mahallesi, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki taşınmazların satışına onay verdi.Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü kurulduİBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından "Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğün'ün kurulmasını öngören gündem maddesi de görüşüldü.Başkanlık, söz konusu teklifiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), raylı sistem