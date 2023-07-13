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https://sputniknews.com.tr/20230713/ibb-meclisinde-ulasim-icin-ic-borclanma-talebi-onaylandi-1073484202.html
İBB Meclisi'nde ulaşım için iç borçlanma talebi onaylandı
İBB Meclisi'nde ulaşım için iç borçlanma talebi onaylandı
İBB Meclisi'nde, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Raylı... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) ve İETT'yi sübvanse için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görüldü.Komisyonun görüşü doğrultusunda oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.Belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildiMecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Meclis, komisyon raporları doğrultusunda, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Kurtköy Mahallesi, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Kartal Yakacık Mahallesi, Ümraniye İnkılap Mahallesi, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki taşınmazların satışına onay verdi.Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü kurulduİBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından "Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğün'ün kurulmasını öngören gündem maddesi de görüşüldü.Başkanlık, söz konusu teklifiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), raylı sistem
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), raylı sistem

İBB Meclisi'nde ulaşım için iç borçlanma talebi onaylandı

00:17 13.07.2023
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ- AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir’de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne soru önergesi sunarak, İBB Başkanı İmamoğlu’na eleştirdi. Uslu, ‘’İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti’’ dedi.
 AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir’de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne soru önergesi sunarak, İBB Başkanı İmamoğlu’na eleştirdi. Uslu, ‘’İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti’’ dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ-
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İBB Meclisi'nde, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Raylı sistemlerle ilgili sorun ve taleplere daha hızlı ve etkin çözüm üretebilmesi amacıyla "Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü" kurulması kararlaştırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) ve İETT'yi sübvanse için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görüldü.
Komisyonun görüşü doğrultusunda oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.
Meclis, komisyon raporları doğrultusunda, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Kurtköy Mahallesi, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Kartal Yakacık Mahallesi, Ümraniye İnkılap Mahallesi, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki taşınmazların satışına onay verdi.

Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü kuruldu

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından "Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğün'ün kurulmasını öngören gündem maddesi de görüşüldü.
Başkanlık, söz konusu teklifiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Her geçen gün yeni raylı sistem hatlarının işletmeye açılması ve mevcut raylı sistem hatlarının eskimeye başlaması sebebiyle modernizasyon, revizyon, ikmal ve yenileme taleplerinin sürekli artması ve artan yolcu sayısını karşılamak üzere mevcut, yeni raylı sistem hatları için yeni araç, vagon, kabin temin işlerinin aksamaması, oluşabilecek tüm sorunlara, taleplere karşı daha hızlı ve etkin çözüm üretebilmesi ve planlama yapılabilmesi ile raylı sistem araçları temin işlerinin tek elden yürütülebilmesi amacıyla 'Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü' olarak yeni bir birim kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
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