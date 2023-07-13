İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Özhaseki'ye ziyarette bulundu

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek İstanbul’un deprem başta olmak üzere planlama, kentsel dönüşüm, müsilaj ve çevre sorunlarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hayati konularda sıkı bir işbirliğine hazırız.