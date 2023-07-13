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https://sputniknews.com.tr/20230713/hollandada-istifa-eden-koalisyon-hukumetindeki-dort-parti-liderinin-ucu-liderligi-birakiyor-1073518730.html
Hollanda'da istifa eden koalisyon hükümetindeki dört parti liderinin üçü liderliği bırakıyor
Hollanda'da istifa eden koalisyon hükümetindeki dört parti liderinin üçü liderliği bırakıyor
Hollanda'da, 7 Temmuz gecesi Mark Rutte tarafından istifası açıklanan koalisyon hükümetindeki dört partiden üçünün lideri parti başkanlığını bıraktığını... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T20:54+0300
2023-07-13T20:56+0300
dünya
hollanda
hükümet
istifa
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Hollanda'da istifa eden hükümetin Başbakanı Rutte, Hollanda parlamentosunun alt kanadında hükümetin istifasıyla ilgili oturumun hemen öncesinde yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde liderliğini yaptığı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) başında olmayacağını açıkladı.Rutte ayrıca, seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla aktif siyaseti bırakacağını belirtti.Koalisyondaki Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) lideri ve istifa eden hükümetin Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tekrar parti liderliğine aday olmayacağını kaydederek parti yönetimini bu kararından haberdar ettiğini aktardı.Partisinin geleceğine umutla baktığını söyleyen Hoekstra, "Yeni parti lideri kim olursa benim tam desteğimi hesaba katabilir" ifadesini kullandı.Öte yandan CDA'nın parlamentodaki grubunun başında yer alan Pieter Heerma, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Parlamentoda üyesi olduğum CDA'daki 11 yıl için minnettarım. Artık yeni neslin zamanı. Partimizde güçlü 'Tüm Hollanda için' hikayesi uğruna çalışacak çok sayıda genç var" ifadeleriyle partisinin meclisteki grubuna liderlik etmeyeceğini duyurdu.Heerma, Parlamentoda partisinin geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, gelecek neslin yeni bir Hristiyan Demokratlar Birliği kurmak için hazır olduğunu vurguladı.İstifa eden hükümette yer alan Demokrat 66 (D66) partisinin lideri Sigrid Kaag ise bugün yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerle parti liderliğini bıraktığını belirtti.Kaag, D66'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, pek çok kişinin kendisini yeniden partinin başında görmek istediğini kaydederek, "Geçmiş, sevgi ve memnuniyetin yanında nefret, yıldırma ve tehdit duygularını da beraberinde getirdi. Bu aileme ağır bir yük getirdi. Bu benim için katlanılabilir olsa da ailem için değildi. Tüm bu sebeplerle parti liderliğine yeniden aday olmayacağım" ifadelerine yer verdi.Partisinin çok sayıda değerli yeteneğe sahip olduğunu anlatan Kaag, görevi güven içinde devrettiğini vurguladı.Kaag'ın kızlarının bir televizyon programında yaptığı açıklamayla, ailesinin bir süredir tehdit edildiği anlaşılmıştı.Koalisyonda, göçmen politikalarındaki görüş ayrılıklarıHollanda'da koalisyondaki dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olan göçmen sayısının sınırlandırılmasına yönelik politikalardaki fikir ayrılıkları nedeniyle koalisyondaki partiler anlaşamamıştı.Rutte, 7 Temmuz Cuma gecesi, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili koalisyondaki göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varamamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.Böylece, dördüncü Rutte hükümeti, göreve başladıktan 543 gün sonra, görev süresi olan dört yılı dolduramadan istifa etmişti.Göç politikalarındaki anlaşmazlıklarHollanda NRC gazetesinin haberinde göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olduğu belirtilirken VVD'nin getirmek istediği düzenlemenin savaş bölgelerinden Hollanda'ya gelen mülteci çocukların ülkede geçici olarak kalmaları ve çatışmaların bitmesiyle ülkelerine dönmelerini öngördüğü ifade edildi.Haberde, partilerinin anlaşamadıkları konulardan birinin de cinsel yönelim gibi nedenlerle sığınmacı statüsü kazananlar aile birleşimi hakkından tam yararlanırken savaş ve ciddi ölüm tehlikesi nedeniyle ülkesine dönemeyen sığınmacıların aile birleşiminden kısıtlı şekilde yararlanabildiği ikili bir göçmen politikası oluşturulması teklifi olduğu aktarıldı.Haberde, çatışma bölgelerinden getirilen göçmen çocukların sayısının sınırlandırılması konusunda uzlaşmaya varılamaması halinde VVD'nin koalisyondan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html
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hollanda, hükümet, istifa, avrupa
hollanda, hükümet, istifa, avrupa

Hollanda'da istifa eden koalisyon hükümetindeki dört parti liderinin üçü liderliği bırakıyor

20:54 13.07.2023 (güncellendi: 20:56 13.07.2023)
© AFP 2023 / REMKO DE WAALHollanda'da 1115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
Hollanda'da 1115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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Hollanda'da, 7 Temmuz gecesi Mark Rutte tarafından istifası açıklanan koalisyon hükümetindeki dört partiden üçünün lideri parti başkanlığını bıraktığını açıkladı.
Hollanda'da istifa eden hükümetin Başbakanı Rutte, Hollanda parlamentosunun alt kanadında hükümetin istifasıyla ilgili oturumun hemen öncesinde yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde liderliğini yaptığı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) başında olmayacağını açıkladı.
Rutte ayrıca, seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla aktif siyaseti bırakacağını belirtti.
Koalisyondaki Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) lideri ve istifa eden hükümetin Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tekrar parti liderliğine aday olmayacağını kaydederek parti yönetimini bu kararından haberdar ettiğini aktardı.
Partisinin geleceğine umutla baktığını söyleyen Hoekstra, "Yeni parti lideri kim olursa benim tam desteğimi hesaba katabilir" ifadesini kullandı.
Öte yandan CDA'nın parlamentodaki grubunun başında yer alan Pieter Heerma, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Parlamentoda üyesi olduğum CDA'daki 11 yıl için minnettarım. Artık yeni neslin zamanı. Partimizde güçlü 'Tüm Hollanda için' hikayesi uğruna çalışacak çok sayıda genç var" ifadeleriyle partisinin meclisteki grubuna liderlik etmeyeceğini duyurdu.
Heerma, Parlamentoda partisinin geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, gelecek neslin yeni bir Hristiyan Demokratlar Birliği kurmak için hazır olduğunu vurguladı.
İstifa eden hükümette yer alan Demokrat 66 (D66) partisinin lideri Sigrid Kaag ise bugün yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerle parti liderliğini bıraktığını belirtti.
Kaag, D66'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, pek çok kişinin kendisini yeniden partinin başında görmek istediğini kaydederek, "Geçmiş, sevgi ve memnuniyetin yanında nefret, yıldırma ve tehdit duygularını da beraberinde getirdi. Bu aileme ağır bir yük getirdi. Bu benim için katlanılabilir olsa da ailem için değildi. Tüm bu sebeplerle parti liderliğine yeniden aday olmayacağım" ifadelerine yer verdi.
Partisinin çok sayıda değerli yeteneğe sahip olduğunu anlatan Kaag, görevi güven içinde devrettiğini vurguladı.
Kaag'ın kızlarının bir televizyon programında yaptığı açıklamayla, ailesinin bir süredir tehdit edildiği anlaşılmıştı.

Koalisyonda, göçmen politikalarındaki görüş ayrılıkları

Hollanda'da koalisyondaki dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olan göçmen sayısının sınırlandırılmasına yönelik politikalardaki fikir ayrılıkları nedeniyle koalisyondaki partiler anlaşamamıştı.
Rutte, 7 Temmuz Cuma gecesi, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili koalisyondaki göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varamamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.
Böylece, dördüncü Rutte hükümeti, göreve başladıktan 543 gün sonra, görev süresi olan dört yılı dolduramadan istifa etmişti.

Göç politikalarındaki anlaşmazlıklar

Hollanda NRC gazetesinin haberinde göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olduğu belirtilirken VVD'nin getirmek istediği düzenlemenin savaş bölgelerinden Hollanda'ya gelen mülteci çocukların ülkede geçici olarak kalmaları ve çatışmaların bitmesiyle ülkelerine dönmelerini öngördüğü ifade edildi.
Haberde, partilerinin anlaşamadıkları konulardan birinin de cinsel yönelim gibi nedenlerle sığınmacı statüsü kazananlar aile birleşimi hakkından tam yararlanırken savaş ve ciddi ölüm tehlikesi nedeniyle ülkesine dönemeyen sığınmacıların aile birleşiminden kısıtlı şekilde yararlanabildiği ikili bir göçmen politikası oluşturulması teklifi olduğu aktarıldı.
Haberde, çatışma bölgelerinden getirilen göçmen çocukların sayısının sınırlandırılması konusunda uzlaşmaya varılamaması halinde VVD'nin koalisyondan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
DÜNYA
Hollanda'da koalisyon hükümeti göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle istifa etti
7 Temmuz, 23:54
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