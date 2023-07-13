https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-bir-sirket-calisanlarinin-yuzde-90ini-yapay-zeka-kullanmak-icin-isten-cikardi-1073485195.html

Hindistan'da bir şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardı

Hindistan'da bir şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardı

Hindistan merkezli Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, onların yerine yapay zeka kullanacağı için... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T00:58+0300

2023-07-13T00:58+0300

2023-07-13T00:58+0300

hindistan

yaşam

yapay zeka

işçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071387963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49a96804d2f8b13e2c83aabdffc8e440.jpg

Techspot'un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.Yapay zekanın ilerleyişi meslek sahiplerini endişelendiriyorEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230711/oecd-calisanlar-islerini-tamamen-yapay-zekaya-kaptirma-konusunda-endiseli-1073435257.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, yapay zeka, işçi