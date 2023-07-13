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Hindistan'da bir şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardı
Hindistan'da bir şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardı
Hindistan merkezli Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, onların yerine yapay zeka kullanacağı için... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T00:58+0300
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hindistan
yaşam
yapay zeka
işçi
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Techspot'un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.Yapay zekanın ilerleyişi meslek sahiplerini endişelendiriyorEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/oecd-calisanlar-islerini-tamamen-yapay-zekaya-kaptirma-konusunda-endiseli-1073435257.html
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hindistan, yapay zeka, işçi
hindistan, yapay zeka, işçi

Hindistan'da bir şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardı

00:58 13.07.2023
© AAyapay zeka, hastane, doktor
yapay zeka, hastane, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Hindistan merkezli Duukan şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sumit Şah, müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını, onların yerine yapay zeka kullanacağı için işten çıkardığını açıkladı.
Techspot'un haberine göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmanın "zor ama gerekli" olduğunu belirten Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti.
Şah ayrıca, müşterilere iki dakika içinde cevap veren yapay zekanın, müşteri hizmetleri masraflarını yüzde 85 azalttığını da ekledi.
Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten atılan 23 kişinin durumları sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." ifadesini kullanan Şah, konuyla ilgili LinkedIn üzerinden açıklama yapacağını bildirdi.

Yapay zekanın ilerleyişi meslek sahiplerini endişelendiriyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti.
yapay zeka, robot - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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OECD: Çalışanlar işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli
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