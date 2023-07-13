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Gaziantep'te bekçilere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te bekçilere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te 2 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakladıktan sonra bekçiler tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.S. isimli saldırgan şahıs, kaldırıldığı... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T09:33+0300
2023-07-13T09:57+0300
yaşam
gaziantep
bekçi
saldırı
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Bey Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.2 bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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gaziantep, bekçi, saldırı
gaziantep, bekçi, saldırı

Gaziantep'te bekçilere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

09:33 13.07.2023 (güncellendi: 09:57 13.07.2023)
© İHAKayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi.
Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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Gaziantep'te 2 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakladıktan sonra bekçiler tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.S. isimli saldırgan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 bekçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Bey Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.

2 bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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