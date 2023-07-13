https://sputniknews.com.tr/20230713/fsb-kursk-bolgesinde-ukrayna-icin-bilgi-toplayan-sabotajcilar-yakalandi-1073507147.html
FSB: Kursk bölgesinde Ukrayna için bilgi toplayan sabotajcılar yakalandı
FSB: Kursk bölgesinde Ukrayna için bilgi toplayan sabotajcılar yakalandı
FSB, Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna için gizli veri toplayan 2 sabotajcının yakalandığını duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T14:55+0300
2023-07-13T14:55+0300
2023-07-13T14:55+0300
dünya
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
askeri operasyon
rusya
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde askeri tesislerle ilgili bilgileri Ukrayna'ya ileten bir suç örgütünün üyelerinin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın bölgede bulunan tesisleri hakkında bilgi toplayıp Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcilcilerine ilettiğinden şüphelenilen Rus vatandaşlarının faaliyetleri önlendi” denildi.Açıklamada, söz konusu bilgilerin askeri teçhizatın hareket ettiği bölgelerde sabotaj ve terör saldırıları, füze ve drone saldırıları gerçekleştirmek için kullanılabileceği kaydedildi.Şüphelilerin üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcisinden aldıkları görevleri yerine getirme talimatlarının yer aldığı özel cihaz ve iletişim araçları ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Vatana ihanetle suçlanan zanlıların ömür boyu hapis istemiyle yargılanacakları vurgulandı.
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), askeri operasyon, rusya
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), askeri operasyon, rusya
FSB: Kursk bölgesinde Ukrayna için bilgi toplayan sabotajcılar yakalandı
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FSB, Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna için gizli veri toplayan 2 sabotajcının yakalandığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde askeri tesislerle ilgili bilgileri Ukrayna'ya ileten bir suç örgütünün üyelerinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın bölgede bulunan tesisleri hakkında bilgi toplayıp Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcilcilerine ilettiğinden şüphelenilen Rus vatandaşlarının faaliyetleri önlendi” denildi.
Açıklamada, söz konusu bilgilerin askeri teçhizatın hareket ettiği bölgelerde sabotaj ve terör saldırıları, füze ve drone saldırıları gerçekleştirmek için kullanılabileceği kaydedildi.
Şüphelilerin üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcisinden aldıkları görevleri yerine getirme talimatlarının yer aldığı özel cihaz ve iletişim araçları ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Vatana ihanetle suçlanan zanlıların ömür boyu hapis istemiyle yargılanacakları vurgulandı.