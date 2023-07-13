https://sputniknews.com.tr/20230713/fransada-kiyafet-israfina-masraf-odemesi-cozumu-1073505693.html

Fransa’da kıyafet israfına 'masraf ödemesi' çözümü

Fransa’da kıyafet israfına 'masraf ödemesi' çözümü

Fransa, eski tekstil ürünlerinin onarılarak tekrar kullanılmasını teşvik etmek için ödeme yapılacağını duyurdu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T14:20+0300

2023-07-13T14:20+0300

2023-07-13T14:20+0300

dünya

fransa

tekstil

israf

kampanya

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Fransa, tekstil alanında israfı azaltmak için yeni bir uygulamaya geçiyor. Fransız vatandaşları Ekim ayından itibaren kıyafet ve ayakkabı onarım masraflarını 6 ile 25 euro arasında geri alabilecek. Fransa Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Bérangre Couillard, başkent Paris’te bir moda merkezine ziyareti sırasında eski tekstil ürünlerinin onarılarak kullanılması için uygulanmaya başlayacak mali teşvikleri duyurdu. Couillard, onarım masraflarının hükümetin gelecek 5 yıl için ayırdığı 154 milyon euroluk fondan yapılacağını söyledi. Tüm tekstil atölyelerini ve ayakkabıcıları eko-organizasyon Refashion tarafından yürütülecek plana katılmaya davet eden Couillard, proje ile halkın eski kıyafetleri atmak yerine onarım yaptırarak yeniden kullanılmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Bu karar, atölyeleri ve perakendecileri onarım hizmeti de sunmaya teşvik edecektir” ifadelerini kullandı.Bu gelişme, Fransız hükümetinin gezegeni en çok kirleten sektörlerden biri olan tekstil endüstrisinde reform yapmak ve ‘hızlı moda’ olarak adlandırılan tüketimle mücadele etmek için geçen yılın sonunda başlayan çabasının bir parçası olarak görülüyor.Fransa’da her yıl tahmini 700 bin ton kıyafet çöpe atılıyor.

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