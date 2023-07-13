https://sputniknews.com.tr/20230713/emekliye-yuzde-25-zam-kabul-edildi--1073521305.html
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:25+0300
2023-07-13T22:25+0300
2023-07-13T22:26+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg
türkiye
2023
SON HABERLER
tr_TRhttps://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_111:0:746:476_1920x0_80_0_0_17a00d8f85d6c2de46130d5e3685b181.jpg
Sputnik Türkiye
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
22:25 13.07.2023 (güncellendi: 22:26 13.07.2023)
© AATürk Lirası
© AA
Ayrıntılar geliyor
Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti.