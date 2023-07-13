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Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi

22:25 13.07.2023 (güncellendi: 22:26 13.07.2023)
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Emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti.
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